Разгораются споры вокруг пошаговой боевой системы в Honkai: Star Rail

Honkai: Star Rail - это новая игра от HoYoverse, которая была выпущена на этой неделе и уже собрала более 20 миллионов загрузок. Эта игра отличается от Genshin Impact тем, что ее боевая система является пошаговой, а не динамичной, как в Genshin Impact.
Однако, несмотря на различия в игровом процессе, Honkai: Star Rail все еще привлекает внимание игроков своим уникальным стилем анимации; таким же, к слову, как и в Genshin Impact. Но, в отличие от фантастических миров Genshin Impact, игровой мир Honkai: Star Rail - находится в космосе.
На реддите HonkaiStarRail игроки обсуждают пошаговый игровой процесс Honkai: Star Rail. Один пользователь заметил, что некоторые игроки, не знакомые с этим типом игр, могут быть разочарованы. Он также отметил, что существует большая аудитория игроков, которым нравятся пошаговые игры, в частности, японские РПГ, такие как Final Fantasy и Dragon Quest.
Однако, как и в случае с любой игрой, есть те, кто предпочитает более динамичный игровой процесс, но Honkai: Star Rail все еще привлекает большое количество игроков, которые обсуждают и делятся своим мнением на реддите. В целом, игра продолжает показывать успех, и мы можем ожидать, что она будет привлекать новых игроков в будущем.
"Новость" ради "новости", а информативности - нуль. Как говорится: "Не нравится - не играй". Мне лично пошаговый бой в игре нравится, и если сравнивать игру с той кучей кала который пихают в Play Market, то это отличная игра как для РС так и для мобильных устройств на текущий момент.
Тут можно вспомнить даже ситуацию с Marvel`s: Midnight Sun, где игру ругают лишь те, кому не нравится боевая система с использованием карт и дальше неё эти люди ничего не видят. А вот если бы они разобрались в системе боя, то поняли, что за данной системой скрывается очень неплохая игра.
Так что, говоря ещё проще - дело вкуса.
Ну мне лично зашла виртуальная вселенная, только не думаю что к текущему состоянию она слишком расширится в будущем, как появится первое крупное обновление станет понятен путь развития, если снова будут кусочки сюжета и персонажи, то не слишком это радужная перспектива. На данный момент я в 3-ем приключении, и оно на фоне той же станции Герты уже смотрится более блекло.
Так что при таком малом количестве способностей стоит разнообразить взаимодействие к ним, вот к чему я.
Если очень быстро играть в пошаговую игру - она становится динамичной.
*эпилептичной
ну тогда "Разгораются споры вокруг пошаговой боевой системы Final Fantasy"
Смешно, на самом деле. Хонкай существует уже давно, по сути даже популярнее Геншина, который появился позже от этих же разработчиков(если говорить про родину). Там и аниме есть, и игры на мобилки, и пк игры.
Не нравится, играйте в Геншин. Каждый найдет для себя свою гачу.
Мне лично Геншин надоел своим открытым миром, где геморой можно получить, пока всю карту залутаешь и все откроешь. А в Хонкай зашел, маленькую локу зачистил(тебе даже показывают сколько осталось сундуков), поставил персов на фарм, и пошел поделал дела. Красота. Даже в бою можешь уйти спокойно, благодаря пошаговости.
...а не динамичной, как в Genshin Impact... штАа?! Такое же уныние! Хонка, вот где динамика!
В геншине очень много нужно просто бегать, согласен. Та же 100метровка для прохождения испытаний. Да и на фоне раил там медленнее открываются различные функции, например получение награды и т.д., что тоже слегка утомляет.
Пффф... Жалкое подобие. Вот тетрис на 9й скорости - это динамика.