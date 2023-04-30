Разгораются споры вокруг пошаговой боевой системы в Honkai: Star Rail ©

Honkai: Star Rail - это новая игра от HoYoverse, которая была выпущена на этой неделе и уже собрала более 20 миллионов загрузок. Эта игра отличается от Genshin Impact тем, что ее боевая система является пошаговой, а не динамичной, как в Genshin Impact.

Однако, несмотря на различия в игровом процессе, Honkai: Star Rail все еще привлекает внимание игроков своим уникальным стилем анимации; таким же, к слову, как и в Genshin Impact. Но, в отличие от фантастических миров Genshin Impact, игровой мир Honkai: Star Rail - находится в космосе.

На реддите HonkaiStarRail игроки обсуждают пошаговый игровой процесс Honkai: Star Rail. Один пользователь заметил, что некоторые игроки, не знакомые с этим типом игр, могут быть разочарованы. Он также отметил, что существует большая аудитория игроков, которым нравятся пошаговые игры, в частности, японские РПГ, такие как Final Fantasy и Dragon Quest.

Однако, как и в случае с любой игрой, есть те, кто предпочитает более динамичный игровой процесс, но Honkai: Star Rail все еще привлекает большое количество игроков, которые обсуждают и делятся своим мнением на реддите. В целом, игра продолжает показывать успех, и мы можем ожидать, что она будет привлекать новых игроков в будущем.