Разработчики Honkai: Star Rail собираются добавить в игру новый режим и улучшить Зал забвения

Разработчики из студии miHoYo обычно не любят раскрывать подробности обновлений для своих игр слишком заранее. Однако на этот раз они сделали исключение и анонсировали важные нововведения для бесплатной пошаговой игры Honkai: Star Rail. В будущем для игры собираются представить дополнительный режим и переработать Зал забвения.

Ждать заявленных изменений для Honkai: Star Rail придется не слишком долго. Уже в версии 1.6 будет доступен новый игровой режим под названием "Чистый вымысел", где игроки смогут экспериментировать с различными отрядами, способностями героев и стратегиями. В этом режиме враги будут постоянно возрождаться, но игроки будут получать очки за их нейтрализацию и нанесение урона. Игрокам нужно постараться одолеть как можно больше враждебных целей за ограниченное количество циклов. В каждой фазе вас будет ждать различные эффекты, которые могут по-разному отразиться на поле боя. За прохождение фаз в режиме в награду игроки будут получать Звездные нефриты.

Кроме того, разработчики добавят в Зал забвения 11 и 12 уровни Воспоминаний хаоса. Они будут отличаться дополнительными испытаниями и позволят игрокам получить больше наград за свое прохождение. Помимо увеличения количества уровней и наград, будет добавлена функция быстрого прохождения Зала забвения вместе с другими улучшениями.

Как ожидается, версия 1.6 для Honkai: Star Rail будет представлена в конце этого года.