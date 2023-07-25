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Honkai: Star Rail 26.04.2023
7.6 291 оценка

Слух: в Honkai: Star Rail появятся скины для персонажей

Simple Jack
Новости

Разработчики Honkai: Star Rail представят альтернативные облики для персонажей, сообщил инсайдер Dimbreath. Первой новую внешность получит Март 7, но когда это произойдет, пока неизвестно.

Аналогичная система альтернативных обликов для героев уже есть в Genshin Impact от тех же авторов. Новая внешность добавляется крайне редко, и ее можно приобрести исключительно за донат. Похоже, в Star Rail будет реализована подобная система.

Ранее была представлена откровенная фигурка Химеко из Honkai: Star Rail. Цена статуэтки — около 34 тысяч рублей.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
Hog2012
Аналогичная система альтернативных обликов для героев уже есть в Genshin Impact от тех же авторов. Новая внешность добавляется крайне редко, и ее можно приобрести исключительно за донат.

Брехня, там есть и ивентовые скины которые можно получить бесплатно. Не говоря уже про HI3 там вообще куча скинов для персонажей.

1
AndrewSolt

Поправка, в Геншине так же несколько скинов на 4* персов давали за ивенты.

0
Кей Овальд

Её тоже чем-то проткнут для изменения вида?

0
AndrewSolt

Нет, ей снесёт крышу.

0
ОТСТУПНИК Style

приобрести исключительно

фейк

0