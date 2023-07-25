Слух: в Honkai: Star Rail появятся скины для персонажей

Разработчики Honkai: Star Rail представят альтернативные облики для персонажей, сообщил инсайдер Dimbreath. Первой новую внешность получит Март 7, но когда это произойдет, пока неизвестно.
Аналогичная система альтернативных обликов для героев уже есть в Genshin Impact от тех же авторов. Новая внешность добавляется крайне редко, и ее можно приобрести исключительно за донат. Похоже, в Star Rail будет реализована подобная система.
Ранее была представлена откровенная фигурка Химеко из Honkai: Star Rail. Цена статуэтки — около 34 тысяч рублей.
Брехня, там есть и ивентовые скины которые можно получить бесплатно. Не говоря уже про HI3 там вообще куча скинов для персонажей.
Поправка, в Геншине так же несколько скинов на 4* персов давали за ивенты.
Её тоже чем-то проткнут для изменения вида?
Нет, ей снесёт крышу.
приобрести исключительно
фейк