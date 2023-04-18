Стартовали предрелизные мероприятия для России от разработчиков Honkai: Star Rail ©

Разработчики Honkai: Star Rail продолжают неустанно заниматься пиаром своего проекта и на сей раз запустили предрелизные ивенты для русскоязычных регионов. В первую очередь в социальной сети “Вконтакте” появилось тематическое приложение, где игрокам предлагают решить массу разнообразных головоломок. Конечно же, “не за просто так”. Выполняя задания, вы попадаете на розыгрыш, где главным призом станет ноутбук MSI GF76. Итоги будут подведены 16 мая.

Второй ивент не такой масштабный, но для “ждунов” Honkai: Star Rail может оказаться весьма полезным. В Telegram запущен специальный бот, ведущий обратный отсчет до выхода игры. Причем вы сами можете выбрать персонажа, который оповестит вас об официальном релизе.

Напомним, что релиз Honkai: Star Rail состоится совсем скоро – 26 апреля этого года. Сыграть же в нее можно будет на ПК и смартфонах: iOS и Android.