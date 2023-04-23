Свежий трейлер Honkai: Star Rail посвятили новому персонажу - предзагрузка пошаговой ролевой игры уже доступна

Сегодня разработчик Genshin Impact компания HoYoverse открыла предварительную загрузку своей долгожданной пошаговой ролевой игры Honkai: Star Rail.
Вы уже можете скачать игру для ПК прямо по этой ссылке и через Epic Games Store, мобильную версию для iOS и Android. Как обычно, начальная загрузка довольно мала, но затем вам придется загрузить игровые ресурсы, которые весят чуть более 10 Гб на ПК и 7 Гб на Android.
После этого вы будете готовы к игре, когда игра выйдет на рынок 26 апреля. Имейте в виду, что порты для платформ PlayStation также находятся в разработке, но они будут доступны не сразу.
Однако это еще не все, поскольку был выпущен новый трейлер, в котором показан играбельный персонаж Зеле. Ближе к концу мы также посмотрим на другого персонажа, Броню.
Зеле - пятизвездочный персонаж типа Quantum, сражающийся с массивной косой. Она является членом команды Wildfire, которую на английском языке озвучивает Молли Чжан, а ее английский голос - Маи Накахара. Вы можете знать ее по ролям Юи Такамуры в Muv-Luv Alternative: Total Eclipse, Накоруру в Samurai Shodown, Акаги в Azur Lane, Эстеллиза в Tales of Vesperia, Нагиса Фурукава в Clannad и др.
Вы можете посмотреть трейлер на английском языке ниже. Если вы предпочитаете услышать голос Накахары, вы можете посмотреть японский трейлер.
О, третья Мей. Или это вторая Райден?
Нет это она. )
В вк думает народ что Кафка (Kafka) это Мей. )
А я думал это вторая Розалия.
Они похожи кста. Но это взрослая уже какая та, на Селе смахивает больше та которая корешилась с Броней. )
А при чем тут Мэй? Зеле - это Зеле. Ей сейчас в Хонкай Импакте целая сюжетная глава посвящена.
Кста вот взрослая броня. )