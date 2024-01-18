В Honkai: Star Rail бесплатно раздают пятизвездочного героя

В Honkai: Star Rail стартовала раздача доктора Рацио — пятизвездочного героя, наносящего мнимый тип урона. Его отдают бесплатно в честь победы в номинации «Лучшая мобильная игра» на The Game Awards 2023.

Чтобы забрать уникального персонажа, геймерам нужно завершить миссию «Момент вселенского спокойствия» на орбите Синевы и разблокировать внутриигровую почту. Получить его можно до окончания версии 2.1.

В январе авторы Honkai: Star Rail раскрыли особенности доктора Рацио. В специальном трейлере можно увидеть способности прямодушного ученого и консультанта Общества гениев, не расстающегося со странной гипсовой маской.

В конце декабря 2023 года в Honkai: Star Rail вышел крупный апдейт 1.6. В игру добавили локацию Зона изоляции, трех героев, миссию, испытание, а также новых противников.