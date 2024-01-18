В Honkai: Star Rail бесплатно раздают пятизвездочного героя

В Honkai: Star Rail стартовала раздача доктора Рацио — пятизвездочного героя, наносящего мнимый тип урона. Его отдают бесплатно в честь победы в номинации «Лучшая мобильная игра» на The Game Awards 2023.
Чтобы забрать уникального персонажа, геймерам нужно завершить миссию «Момент вселенского спокойствия» на орбите Синевы и разблокировать внутриигровую почту. Получить его можно до окончания версии 2.1.
В январе авторы Honkai: Star Rail раскрыли особенности доктора Рацио. В специальном трейлере можно увидеть способности прямодушного ученого и консультанта Общества гениев, не расстающегося со странной гипсовой маской.
В конце декабря 2023 года в Honkai: Star Rail вышел крупный апдейт 1.6. В игру добавили локацию Зона изоляции, трех героев, миссию, испытание, а также новых противников.
Забрал,но не качал еще
Забрал, качаю, но не пользовал пока, одна шмотка осталась. На предпросмотре вроде неплох, но нужно команду по него собирать, специфический гражданин.
Не буду забирать, подожду 110 дней пока письмо с ним автоматически удалят.