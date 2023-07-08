В Honkai: Star Rail началась бесплатная раздача Звездного нефрита

HoYoverse анонсировала патч 1.2 для Honkai: Star Rail. Вместе с ним в пошаговой RPG появятся новые герои: пятизвездочные Блэйд (путь Разрушения), Кафка (путь Небытия) и четырехзвездочный Лука (путь Небытия). В игру добавят несколько новых событий, миссий компаньонов, а также новые локации и реликвии. Полный список обновлений можно узнать на официальном сайте Honkai: Star Rail.

Помимо этого разработчики представили три временных промокода, которые необходимо успеть активировать до 9 июля. Они дают бесплатные Звездные нефриты, очки опыта и другие бонусы: