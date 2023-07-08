В Honkai: Star Rail началась бесплатная раздача Звездного нефрита

HoYoverse анонсировала патч 1.2 для Honkai: Star Rail. Вместе с ним в пошаговой RPG появятся новые герои: пятизвездочные Блэйд (путь Разрушения), Кафка (путь Небытия) и четырехзвездочный Лука (путь Небытия). В игру добавят несколько новых событий, миссий компаньонов, а также новые локации и реликвии. Полный список обновлений можно узнать на официальном сайте Honkai: Star Rail.
Помимо этого разработчики представили три временных промокода, которые необходимо успеть активировать до 9 июля. Они дают бесплатные Звездные нефриты, очки опыта и другие бонусы:
- 7B6B7GBZTVTB
- MSPT7HAZTCTX
- 5TPBPGAGBDAK
Огонь игра и граю с запуска всем советую !
И не только оно.
Призы и здесь за голосование раздают. https://act.hoyoverse.com/sr/event/e20230513fancontest-3mqumw/index.html?game_biz=hkrpg_global&hyl_auth_required=true&hyl_hide_status_bar=true&hyl_presentation_style=fullscreen&utm_campaign=link&utm_id=6&utm_medium=vk&utm_source=sns
У них постоянно что-то такое, приятно.