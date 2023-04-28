За первые сутки Honkai: Star Rail скачало более 20 миллионов раз

Игра Honkai: Star Rail пользуется огромной популярностью уже в первые часы своего существования, превысив 20 миллионов загрузок в течение одного дня после официального запуска, что подтверждает огромную популярность компании MiHoYo, особенно над мобильной аудиторией.
До запуска игры уже было зафиксировано 30 миллионов предварительных регистраций, из которых 21 миллион пришелся только на Китай, а остальные - на зарубежные страны, что превышает показатели Genshin Impact. С другой стороны, очевидно, что новая игра во многом обязана своей предшественнице, которая фактически вывела команду и ее HoyoVerse на мировую арену.
По словам аналитика рынка Даниэля Ахмада, Honkai: Star Rail уже превысила 20 миллионов загрузок в течение одного дня после выхода, что уже ставит ее в отличное положение, учитывая, что для поддержания подобных игр необходимо опираться на большое сообщество.
Кроме того, пока речь идет только о мобильной и ПК-версии, поскольку выход на консолях, из которых подтверждены только PS5 и PS4, состоится позже, что позволяет рассчитывать на более позднее расширение аудитории.
Новость из параллельной вселенной. Дьябла популярна, контр страйк, я не знаю, дота 2 ? А это что за дичь? :)
> популярна дябла hah
за дяблупарашу ещё нужно 70$ отвалить
Дьябло основную часть фанатов давно растерял,все в path of exile пошли,дота тоже,из неё в лол уходят,контра держится больше на торговой площадке,слишком много читеров сейчас,даже на высоких рангах.А это бесплатная одиночная JRPG,к соревновательным играм отношения не имеет.
Хонкай ведь. Та которая Honkai Impact 3rd с похожей вселенной. Но почему то все почти сравнивают её с Геншином не смотря на то что там пошогавая jrpg.
Honkai Impact не переведен на русский и особой популярностью у нас не обладает,в отличии от геншина, вот никто про него и не говорит.
Дело же не в Русском а о мире вселенной сюжета и тд "хроника" в общем если писать. Взять тут же персов Химеку Броню. )