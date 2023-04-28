За первые сутки Honkai: Star Rail скачало более 20 миллионов раз ©

Игра Honkai: Star Rail пользуется огромной популярностью уже в первые часы своего существования, превысив 20 миллионов загрузок в течение одного дня после официального запуска, что подтверждает огромную популярность компании MiHoYo, особенно над мобильной аудиторией.

До запуска игры уже было зафиксировано 30 миллионов предварительных регистраций, из которых 21 миллион пришелся только на Китай, а остальные - на зарубежные страны, что превышает показатели Genshin Impact. С другой стороны, очевидно, что новая игра во многом обязана своей предшественнице, которая фактически вывела команду и ее HoyoVerse на мировую арену.

По словам аналитика рынка Даниэля Ахмада, Honkai: Star Rail уже превысила 20 миллионов загрузок в течение одного дня после выхода, что уже ставит ее в отличное положение, учитывая, что для поддержания подобных игр необходимо опираться на большое сообщество.

Кроме того, пока речь идет только о мобильной и ПК-версии, поскольку выход на консолях, из которых подтверждены только PS5 и PS4, состоится позже, что позволяет рассчитывать на более позднее расширение аудитории.