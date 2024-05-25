Задорный космической ковбой Бутхилл в новом трейлере Honkai: Star Rail

В сети появился новый трейлер к Honkai: Star Rail, рекламирующий следующего пятизвездочного персонажа. Как известно многим, кто играл в версию 2.2, это Бутхилл, член Галактических рейнджеров. В трейлере можно узнать о его рабочем графике, в частности, о выполнении заданий.

Нанося физический урон и следуя пути Охоты, Бутхилл может вступить в противостояние с одним врагом, усиливая свою базовую атаку и нанося ему больше урона. Ультимейт у Бутхилла задерживает ход врага и наносит колоссальный урон.

Его баннер появится 29 мая и закончится 18 июня.