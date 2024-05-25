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Honkai: Star Rail 26.04.2023
Ролевая, Мультиплеер, Пошаговая, От третьего лица, Аниме
7.9 434 оценки

Задорный космической ковбой Бутхилл в новом трейлере Honkai: Star Rail

butcher69
Новости

В сети появился новый трейлер к Honkai: Star Rail, рекламирующий следующего пятизвездочного персонажа. Как известно многим, кто играл в версию 2.2, это Бутхилл, член Галактических рейнджеров. В трейлере можно узнать о его рабочем графике, в частности, о выполнении заданий.

Нанося физический урон и следуя пути Охоты, Бутхилл может вступить в противостояние с одним врагом, усиливая свою базовую атаку и нанося ему больше урона. Ультимейт у Бутхилла задерживает ход врага и наносит колоссальный урон.

Его баннер появится 29 мая и закончится 18 июня.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Raphtallia

Я только в конце не поняла, а куда он выпрыгнул и полетел, разбился что-ли?

-1
Кей Овальд

Клёвый ролик. Отсылки, убийства КММ, идеально. :) Походу дирижабль - это локация из будущего обновления.

-1
Гремлин666

Анимашки снова рулят!!!!!!!!!!!!!

-2
Кей Овальд

Тут, кстати, скоро русскую озвучку выложат.
https://www.youtube.com/watch?v=TQf6b-tVecs

-2