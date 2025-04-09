От авторов Disco Elysium - Hopetown получила страницу в Steam

Ветер перемен снова веет из шахтёрского городка: дебютная RPG Hopetown от студии Longdue Games наконец-то появилась в Steam. Игру уже можно добавить в список желаемого, а вместе с этим — оценить свежий скриншот, на котором главная героиня стоит у ларька с едой в каком-то торговом центре. Остальные изображения уже были известны поклонникам ранее.

Hopetown — это не просто ещё одна ролевая игра, а наследница идей Disco Elysium, и не только в духе, но и в команде. В студии Longdue Games работают Пётр Соболевский (дизайн геймплейных механик) и Мартин Луигу (автор персонажей), а к музыкальному сопровождению подключён Павел Блащак, композитор «Ведьмака 3». За озвучку, кстати, отвечает Лэнвал Браун, голос Мартина из Disco Elysium. В довесок — Бен Бэббит из Kentucky Route Zero тоже среди соавторов. Одним словом, звёздный состав.

На Kickstarter проект уже собрал более 120 тысяч долларов — в разы больше изначально заявленной суммы. Кампания по сбору средств пока продолжается, так что желающие могут поддержать разработку и получить бонусы за ранний вклад.

Игрокам обещают русские субтитры, а также поддержку китайского языка, но озвучка будет только на английском. Дата выхода Hopetown пока остаётся в секрете.

Сюжет игры расскажет о циничной журналистке, которая приезжает в заброшенный шахтёрский городок. Именно её расследования и материалы будут влиять на судьбы местных жителей и общий ход событий. Да, звучит как Disco Elysium, но в новой обёртке — и это чертовски интригует.