От авторов Disco Elysium - Hopetown получила страницу в Steam

Ветер перемен снова веет из шахтёрского городка: дебютная RPG Hopetown от студии Longdue Games наконец-то появилась в Steam. Игру уже можно добавить в список желаемого, а вместе с этим — оценить свежий скриншот, на котором главная героиня стоит у ларька с едой в каком-то торговом центре. Остальные изображения уже были известны поклонникам ранее.
Hopetown — это не просто ещё одна ролевая игра, а наследница идей Disco Elysium, и не только в духе, но и в команде. В студии Longdue Games работают Пётр Соболевский (дизайн геймплейных механик) и Мартин Луигу (автор персонажей), а к музыкальному сопровождению подключён Павел Блащак, композитор «Ведьмака 3». За озвучку, кстати, отвечает Лэнвал Браун, голос Мартина из Disco Elysium. В довесок — Бен Бэббит из Kentucky Route Zero тоже среди соавторов. Одним словом, звёздный состав.
На Kickstarter проект уже собрал более 120 тысяч долларов — в разы больше изначально заявленной суммы. Кампания по сбору средств пока продолжается, так что желающие могут поддержать разработку и получить бонусы за ранний вклад.
Игрокам обещают русские субтитры, а также поддержку китайского языка, но озвучка будет только на английском. Дата выхода Hopetown пока остаётся в секрете.
Сюжет игры расскажет о циничной журналистке, которая приезжает в заброшенный шахтёрский городок. Именно её расследования и материалы будут влиять на судьбы местных жителей и общий ход событий. Да, звучит как Disco Elysium, но в новой обёртке — и это чертовски интригует.
Я бы назвал заголовок иначе - "От одного из слабейших разработчиков Disco Elysium, который просто попивал чаек пока другие работали - Hopetown спустя боль и все страдания сторонних внештатных разработчиков получила страницу в Steam, но выйдет ли она - большой вопрос.
Понятно, что это долгострой и когда он выйдет и выйдет ли - большой вопрос. Страницу в Стиме завести не долго, но в этом году я бы эту игру не ждал. Но если в итоге все же выйдет и окажется хотя бы на 50% такой же годной как DE, это уже будет успех.
В этом году ее могут ждать только путешественники во времени.
Разработка недавно стартовала, даже если все будет ок с инвестициями и персоналом, раньше 2028г не выйдет. Собственно, эта дата и указана в качестве заглушки на ряде порталов.
п.с. игру добавил в желаемое, благо русская локализация заявлена изначально, а там поглядим, что получится.