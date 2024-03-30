Digital Foundry сравнили Horizon Forbidden West на ПК и PS5 и предложили оптимальные настройки

Насколько на самом деле различаются версии Horizon Forbidden West для ПК и PS5? В новом видеоролике Digital Foundry показаны предлагаемые настройки для наилучших впечатлений от игры Guerrilla Games на платформе Windows и объясняется влияние каждой отдельной настройки.

По общему признанию журналистов и игроков, порт, сделанный Nixxes, без сомнения, является одним из лучших за всю историю, определенно хорошо оптимизированный и усовершенствованный с момента оригинального релиза: что-то все более редкое на этом рынке.

Алекс Батталья Digital Foundry из рассмотрел все графические параметры под увеличительным стеклом и протестировал игру на разных конфигурациях, чтобы дать нам довольно точное представление о ее поведении, сопровождая анализ диаграммой.

Рекомендуемые настройки

Как видите, помимо выбора качества текстур, который зависит от имеющегося у нас графического процессора, все «оптимизированные» настройки отражают пресеты, используемые на PS5, обычно «высокие» для большинства элементов.

Однако плохие новости для пользователей Steam Deck, учитывая, что портативный компьютер Valve на данный момент, похоже, не способен справится с графикой Forbidden West, испытывая большие трудности с поддержанием 30 кадров в секунду даже при самых низких настройках и при включённом апскейлере.