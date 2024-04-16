Horizon Forbidden West получит поддержку AMD FSR 3.1, когда она станет доступна

Если говорить о технологиях генерации кадров, то Horizon Forbidden West с момента запуска поддерживает NVIDIA DLSS 3. Что касается AMD, то в игре есть поддержка FSR 2.2 и планируется переход на третью версию, однако разработчики ждут появления версии FSR 3.1.

В разговоре с PC Gamer программист, ответственный за оптимизацию игры в Nixxes Software, ответственной за ПК-порт, сказал, для них предпочтительнее сразу реализовать поддержку новейших технологий. На вопрос о том, когда игра получит новую технологию AMD Fluid Motion Frames, он ответил следующее:

Если кратко, то мы ждем FSR 3.1, потому что хотим получить самую последнюю и лучшую версию, прежде чем интегрировать ее.



Майкл Роза, Nixxes

Представленная в прошлом месяце версия AMD FSR 3.1 имеет две основные особенности. Первый из них — улучшение изображения с помощью апскейлера. По данным компании, неподвижные и движущиеся изображения будут иметь меньше эффектов мерцания и тряски. Кроме того, был уменьшен эффект «ореолов», то есть размытия изображения.

AMD заявила, что он будет доступен для разработчиков не раньше второго квартала этого года. Учитывая, что мы только что достигли этой даты, Nixxes, вероятно, совсем недавно получила в свои руки новый набор программного обеспечения, а значит, пройдет еще какое-то время, прежде чем мы увидим патч для Horizon Forbidden West с возможностью использования улучшенной генерации кадров FSR 3.1.

Что касается Horizon Forbidden West, игра продолжает получать исправления ошибок и улучшения в целом, а также обещают патчи для оптимизации в будущем.