По слухам, Horizon Online все еще в разработке

После отмены The Last of Us Online, слухов об игре Twisted Metal от Firesprite и закрытия лондонской студии SIE, Sony, похоже, пересматривает свои планы по созданию игр-сервисов. Однако, несмотря на увольнение 900 сотрудников, включая такие студии, как Guerrilla Games, Insomniac Games и Naughty Dog, онлайновая игра Horizon, как сообщается, все еще жива.

Об этом сообщает Джейсон Шрайер из Bloomberg, который ответил "нет" в Twitter на вопрос, отменена ли игра. Анонсированная в декабре 2022 года, она будет происходить в той же вселенной с новыми персонажами и "уникальным стилизованным внешним видом", когда игроки объединяются в команды и исследуют "величественные дикие земли". Разработкой занимается новая внутренняя команда, но пока нет ни сроков выхода, ни официального названия.

Guerrilla Games продолжит создавать новые однопользовательские игры с Элой, хотя официально не раскрыла продолжение Horizon Forbidden West. Студия набирала сотрудников в свои команды по работе с онлайном, одиночной игрой и внешними проектами. В связи с последними увольнениями пока неясно, сколько новых сотрудников было нанято.