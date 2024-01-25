Sony показала скриншоты ПК-версии Horizon: Forbidden West

Sony и Guerrilla Games сегодня объявили, что Horizon Forbidden West 2022 года выйдет на ПК 21 марта. Команды опубликовали новые скриншоты ПК-версии игры. Изначально игра была эксклюзивной для PlayStation 4 и PlayStation 5, но, как и ее предшественница Horizon Zero Dawn, теперь она выходит и на ПК. Версия для ПК называется Horizon Forbidden West Complete Edition и включает в себя множество улучшений по сравнению с исходной версией для консоли.
Horizon Forbidden West Complete Edition включает в себя расширение Buring Shores DLC. Это было довольно значительное дополнение по сравнению с основной игрой, и оно предлагало новые средства передвижения.
Наконец-то мод сделают, где исправят эту ужасную физиономию жирного Логвинова
Красиво . Ждем требования к ПК .
Которые будут ещё красивее.
Во второй части она потолстела , в третьей почернеет а в четвертой кое что себе отрастит
выпирающий...кадык и волосы из ушей?)
надеюсь требования будут аналогичны 1й части
Минимальные требования будут как рекомендуемые либо выше чем в первой части!
Не будут, даже не жди.
Думаю, будет повод всё же ознакомиться с первой частью. Начинал в свое время на плойке, но управление мне не особо там зашло, при прицеливании в частности.
игра изумительная . очень красивое окружение и сильный сюжет .не верьте тем кто будет говорить что игра мусор просто они свои мозги оставили в кс и доте
Мир большой но пустой, толком нет никаких доспех, оружия или прочего. Нормальную броню в конце получаешь
Ну я сравниваю подобные игры с каким нибудь Ведьмаком или Масс эффектом. И понимаю, что Горизонт куда хуже. Поэтому может и не зайдёт.
Спасибо, посмеялся)
В игре и правда интересный сюжет.
Батя всех платформ готов принять в семью нового члена.
Сейчас перепрохожу, шикарная игра. На ultrawide мониторе будет еще краше выглядеть
umadbro? шикарная? этож убейсофт на минималках
Шикарная? В каком месте? Геймплейно эта игра кривой первый недо ассасин.
Но графон шикарен. В плане графона игра правда шикарна. Жаль только, что геймплей гораздо хуже, чем в ассасинах.
А мне геймплей больше в Horizon нравится.
Эх, хоть бы потянуло!
Как же всё-таки убого выглядит главная героиня. Все скриншоты своим видом она портит.
Главное, что бы nvidia генерацию со старта завезли, хочется на ультрах заценить визуал.
В это бы поиграл бы, я первую часть проходил и пойдёт)
Куда пойдет?
пирожок с капустой против киборга тирекса 2. Будем посмотреть
Рано как-то они, все пару лет прошло.
И это лезбиское sjw дерьмо кто то ждет ? лучше бы портанули Infamous Second Son
Кому лучше бы ? Тебе ? Играй пока в Prototype
какие же дизайнеры бездари - ну не смотрятся эти кусты кучками, торчащие из песка, в принципе в песке ничего не растет, еще и ростом в аккурат под героиню. В ассасинов наигрались что ли. Когда геймдизайн подстраивается под геймплей ничего путного не выходит.
ps: но роботы выглядят прикоьно
Ну и чем она отличается от PS5-версии? Наличием DLSS и Frame Generation?
Наличием банки пивца в твоих руках.
весь визуал, удобное управление, фпс, DLSS и Frame Generation, ну и конечно же мод на липосакцию в первые дни после релиза.
Как чем ? Возможностью своровать с торрента , при чем в первый день релиза , сони добрые и денуву не ставят