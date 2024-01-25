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Horizon: Forbidden West 18.02.2022
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир, Постапокалипсис
7.3 735 оценок

Sony показала скриншоты ПК-версии Horizon: Forbidden West

monk70
Новости

Sony и Guerrilla Games сегодня объявили, что Horizon Forbidden West 2022 года выйдет на ПК 21 марта. Команды опубликовали новые скриншоты ПК-версии игры. Изначально игра была эксклюзивной для PlayStation 4 и PlayStation 5, но, как и ее предшественница Horizon Zero Dawn, теперь она выходит и на ПК. Версия для ПК называется Horizon Forbidden West Complete Edition и включает в себя множество улучшений по сравнению с исходной версией для консоли.

Horizon Forbidden West Complete Edition включает в себя расширение Buring Shores DLC. Это было довольно значительное дополнение по сравнению с основной игрой, и оно предлагало новые средства передвижения.

35
40
Комментарии: 40
Ваш комментарий
Stepan Bratuhin

Наконец-то мод сделают, где исправят эту ужасную физиономию жирного Логвинова

12
KAMA33

Красиво . Ждем требования к ПК .

9
InboxM

Которые будут ещё красивее.

0
Лицо со шрамом

Во второй части она потолстела , в третьей почернеет а в четвертой кое что себе отрастит

7
Animario

выпирающий...кадык и волосы из ушей?)

1
SkyraX

надеюсь требования будут аналогичны 1й части

5
Kartonkratos

Минимальные требования будут как рекомендуемые либо выше чем в первой части!

4
-Zion-

Не будут, даже не жди.

-1
Сергей Понащенко

Думаю, будет повод всё же ознакомиться с первой частью. Начинал в свое время на плойке, но управление мне не особо там зашло, при прицеливании в частности.

2
Magnusss

игра изумительная . очень красивое окружение и сильный сюжет .не верьте тем кто будет говорить что игра мусор просто они свои мозги оставили в кс и доте

-3
666ANUBIS666 Magnusss

Мир большой но пустой, толком нет никаких доспех, оружия или прочего. Нормальную броню в конце получаешь

3
Сергей Понащенко Magnusss

Ну я сравниваю подобные игры с каким нибудь Ведьмаком или Масс эффектом. И понимаю, что Горизонт куда хуже. Поэтому может и не зайдёт.

2
antonborisov198 Magnusss
сильный сюжет

Спасибо, посмеялся)

3
DmitriyKats antonborisov198

В игре и правда интересный сюжет.

0
SoRaS3

Батя всех платформ готов принять в семью нового члена.

2
Vinzed

Сейчас перепрохожу, шикарная игра. На ultrawide мониторе будет еще краше выглядеть

1
Hakuni

umadbro? шикарная? этож убейсофт на минималках

-12
Janekste

Шикарная? В каком месте? Геймплейно эта игра кривой первый недо ассасин.

Но графон шикарен. В плане графона игра правда шикарна. Жаль только, что геймплей гораздо хуже, чем в ассасинах.

-8
DmitriyKats Janekste

А мне геймплей больше в Horizon нравится.

0
Omnia Smirnow

Эх, хоть бы потянуло!

1
Janekste

Как же всё-таки убого выглядит главная героиня. Все скриншоты своим видом она портит.

1
MythicalTiernan

Главное, что бы nvidia генерацию со старта завезли, хочется на ультрах заценить визуал.

0
NegativePolygon

В это бы поиграл бы, я первую часть проходил и пойдёт)

0
Qoold

Куда пойдет?

0
SteepKyran

пирожок с капустой против киборга тирекса 2. Будем посмотреть

0
Kenn1y

Рано как-то они, все пару лет прошло.

0
Madiark

И это лезбиское sjw дерьмо кто то ждет ? лучше бы портанули Infamous Second Son

-3
kakuwonok

Кому лучше бы ? Тебе ? Играй пока в Prototype

-3
-KinG_BoXinG_79rus-

какие же дизайнеры бездари - ну не смотрятся эти кусты кучками, торчащие из песка, в принципе в песке ничего не растет, еще и ростом в аккурат под героиню. В ассасинов наигрались что ли. Когда геймдизайн подстраивается под геймплей ничего путного не выходит.
ps: но роботы выглядят прикоьно

-3
warp 37

Ну и чем она отличается от PS5-версии? Наличием DLSS и Frame Generation?

-8
Qoold

Наличием банки пивца в твоих руках.

1
muxamor2011

весь визуал, удобное управление, фпс, DLSS и Frame Generation, ну и конечно же мод на липосакцию в первые дни после релиза.

2
kakuwonok

Как чем ? Возможностью своровать с торрента , при чем в первый день релиза , сони добрые и денуву не ставят

3