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Horizon: Forbidden West 18.02.2022
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир, Постапокалипсис
8.4 2 534 оценки

Выпущен патч 1.4 для ПК-версии Horizon Forbidden West, визуальные улучшения и качество текстур

Flint7707
Новости

Уже доступен патч 1.4 для Horizon Forbidden West Complete Edition. Это обновление содержит различные визуальные улучшения, исправления ошибок и усовершенствования пользовательского интерфейса, основанные на отзывах сообщества.

Ознакомьтесь с подробностями в примечаниях к релизу по ссылке. От имени команд Nixxes и Guerrilla мы благодарим всех за то, что сыграли в Horizon Forbidden West Complete Edition на ПК и внесли свой вклад в улучшение игры!

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Комментарии: 26
Ваш комментарий
Nergalius

Я один жду когда выйдут все патчи что б сразу начать с допиленного продукта?)

5
Flint7707

я прошел всю игру, багов очень мало, оптимизация хорошая, так что смело можешь проходить - мелкие фиксы буду выходить еще 2-3 года :)

4
neeXXXT

В любую ААА игру последних лет я играл только после выхода нескольких крупных патчей, эта игра так же в списке ожидания!

0
Nergalius Flint7707

ну почему, прошлые пк порты поддерживали несколько месяцев, и всё

2
Shadow_Of_Phoenix Flint7707

согласен, очень хорошо потрудились!!

1
Челодой моловек 94

Прошел 49% все стабильно и интересно

0
AllConforD

"Выпущен патч 1.4 для ПК-версии Horizon Forbidden West, визуальные улучшения и качество текстур"

Ну и молодцы.

2
SERGIOUS LEE

Песец сколько можно выпускать патчей, сделайте нормальный патч, протестируйте его а потом выпускайте

1
Лидер_Мур

Капец ты умный

4
neeXXXT

Ты сам то понял что родил?

1
Кей Овальд

Верной дорогой идут к настоящему релизу.

-1
Destroited

Эти клоуны до сих пор предыдущую игру не починили там текстуры на видяхах с 4гб как были мылом так и остались и это при том что в киберпанке все выглядит прекрасно а в их игре мыло голимое.

Ща налетят минусаторы которые на деньги родителей себе компов напокупали и считают всех бомжами хотя и копейки в жизни не заработали.

-5
Cyberpadla 3077

А что за предыдущая игра?

-1
Destroited Cyberpadla 3077

Да ты блин угараешь да?? или это такой тонкий троллинг ???

первая их масштабная игра была Horizon: Zero Dawn а вот Horizon: Forbidden West это уже её сиквел.

0
Nergalius

дружище я тебя понимаю, сам сидел до 2020 года на 1060 3гб, до этого 960я, увы прогресс на месте не стоит, текстуры весят всё больше и больше, и порог 4гб, и даже 6гб давно позади, когда то и 2гб было это что то, и даже если ты мало зарабатываешь и у тебя дети и тд и тп, найти какую ни будь условную 1060 на 6гб до 10к не составляет большого труда, ты либо старовер, либо тебя давит жаба.

1
Destroited Nergalius

уважаемый покажите мне место где можно купить 1060 на 6гб до 10к а то что-то п@здежом попахивает.

-1
Nergalius Destroited

на авито, от 8 до 10к в лёгкую, да, скорее всего была в майнинге, но если ты не глуп, хорошо осмотришь, обслужишь, ещё побегает. за 10-12к 1070 уже урвать можно, я и сам 4 года брал её за 15, 3 года пробегала, поменял, а сейчас она ещё дешевле

0