Уже доступен патч 1.4 для Horizon Forbidden West Complete Edition. Это обновление содержит различные визуальные улучшения, исправления ошибок и усовершенствования пользовательского интерфейса, основанные на отзывах сообщества.
Ознакомьтесь с подробностями в примечаниях к релизу по ссылке. От имени команд Nixxes и Guerrilla мы благодарим всех за то, что сыграли в Horizon Forbidden West Complete Edition на ПК и внесли свой вклад в улучшение игры!
Я один жду когда выйдут все патчи что б сразу начать с допиленного продукта?)
я прошел всю игру, багов очень мало, оптимизация хорошая, так что смело можешь проходить - мелкие фиксы буду выходить еще 2-3 года :)
В любую ААА игру последних лет я играл только после выхода нескольких крупных патчей, эта игра так же в списке ожидания!
ну почему, прошлые пк порты поддерживали несколько месяцев, и всё
согласен, очень хорошо потрудились!!
Прошел 49% все стабильно и интересно
"Выпущен патч 1.4 для ПК-версии Horizon Forbidden West, визуальные улучшения и качество текстур"
Ну и молодцы.
Песец сколько можно выпускать патчей, сделайте нормальный патч, протестируйте его а потом выпускайте
Капец ты умный
Ты сам то понял что родил?
Верной дорогой идут к настоящему релизу.
Эти клоуны до сих пор предыдущую игру не починили там текстуры на видяхах с 4гб как были мылом так и остались и это при том что в киберпанке все выглядит прекрасно а в их игре мыло голимое.
Ща налетят минусаторы которые на деньги родителей себе компов напокупали и считают всех бомжами хотя и копейки в жизни не заработали.
А что за предыдущая игра?
Да ты блин угараешь да?? или это такой тонкий троллинг ???
первая их масштабная игра была Horizon: Zero Dawn а вот Horizon: Forbidden West это уже её сиквел.
дружище я тебя понимаю, сам сидел до 2020 года на 1060 3гб, до этого 960я, увы прогресс на месте не стоит, текстуры весят всё больше и больше, и порог 4гб, и даже 6гб давно позади, когда то и 2гб было это что то, и даже если ты мало зарабатываешь и у тебя дети и тд и тп, найти какую ни будь условную 1060 на 6гб до 10к не составляет большого труда, ты либо старовер, либо тебя давит жаба.
уважаемый покажите мне место где можно купить 1060 на 6гб до 10к а то что-то п@здежом попахивает.
на авито, от 8 до 10к в лёгкую, да, скорее всего была в майнинге, но если ты не глуп, хорошо осмотришь, обслужишь, ещё побегает. за 10-12к 1070 уже урвать можно, я и сам 4 года брал её за 15, 3 года пробегала, поменял, а сейчас она ещё дешевле