Horizon Zero Dawn с модификацией полной трассировки лучей неплохо раскрывает визуальные эффекты

Исходная версия игры Horizon Zero Dawn не включала поддержку трассировки лучей, однако появление нового видео с разрешением 8K, опубликованного на канале DigitalDreams, представляет впечатляющие изменения.

В этом видео показана первая часть серии Guerilla Games, работающая с полным RT-шейдером от NiceGuy. Этот усовершенствованный шейдер для трассировки лучей в пространстве позволяет пользователям добавлять глобальное освещение с эффектами, такими как рассеянное освещение, зеркальные отражения, эмбиентная окклюзия и глянцевые отражения через Reshade.

Новые визуальные эффекты, представленные в модификации, поражают воображение, и они действительно великолепны. Модифицированная версия первой части в сравнении с официальным сиквелом, Horizon Forbidden West, создает значительную разницу в визуальном восприятии. Эти изменения вносят в игру дополнительную глубину с такими элементами, как рассеянное освещение и глобальная иллюминация.

Хотя официальный сиквел Horizon Forbidden West получил положительные отзывы, эта модификация подчеркивает потенциальные возможности для улучшения визуального опыта в игре. Все это происходит в контексте того, что Horizon Zero Dawn, изначально эксклюзивная игра для PlayStation, теперь доступна на ПК и PlayStation 4, а Forbidden West ожидается на ПК в следующем году.