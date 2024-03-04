Слух: главную роль в экранизации Horizon: Zero Dawn может сыграть звезда "Очень странных дел"

Еще в 2022 году компания Sony объявила целую линейку экранизаций своих самых известных игровых франшиз. Киноадаптации должны были получить гоночная серия Gran Turismo, а также God of War и Horizon Zero Dawn, однако за два года компании удалось воплотить планы только по первой экранизации. Работа над остальными все еще активно кипит, и если верить инсайдеру, экранизация Horizon: Zero Dawn на днях обрела исполнительницу главной роли.
Авторитетный автор утечек, специализирующийся на кино и телевидении, поделился информацией о статусе производства сериала по мотивам Horizon: Zero Dawn. Согласно его данным, подготовка шоу к съемкам практически завершена. Сценарий и декорации были готовы еще в прошлом году. Сейчас создатели заканчивают с подбором актерского состава на ведущие роли, и недавно им удалось определиться с исполнительницей главной партии в сюжете.
Если источник не лукавит, роль Элой в экранизации Horizon: Zero Dawn досталась Сэди Синк из "Очень Странных Дел". Продюсеры проекта на днях подписали с ней контракт, и летом официально объявят об её участии, если производство сериала пойдет по плану.
Рыжая будет играть рыжую? Это законно вообще!?
Впрочем, всё равно всрут же всё.
Она ещё и не черная. Да, кто такое смотреть вообще будет
Гран туризмо хорошо сняли
Придется на массу сесть
Щëки подкачает и вперёд, покорять инклюзивный запад.
Килограмм 10 наберет и норм будет
Ну в 1-й части Элой еще стройняшка была, а вот во 2-й уже подъела пельмешок))))
да даже в первой был тот еще крокодил
По канону должна килограмм 30 набрать, дабы на хомячка быть похожей.
И да, вина разрабов, что такой канон.
мейкап, как-будто она только вышла от визажиста, в постапокалипсисе, где царит первозданная природа, прилагается)
Она то самое новое поколение талантливых актрис. Я бы взглянул. Когда есть картинка, всегда нагляднее! Спасибо!
Она просто немного вспотела вот и волосы кучерявые))
Это вообще беда обеих игр Horizon. Что мужчины, что женщины в этих играх с идеальной кожей. Ни одной царапины, синяка, или других дефектов. И это люди, которые выживают с копьями и палками в мире робозавров. Ну ну))
Если они сотрутся изображать ее чуть иначе, то может быть. Мне кажется у актрисы типаж немного другой.
Это хорошая)
Почему не взять ту, с которой Элой срисовали - Ханну Хукстру?
Она старая уже
Было бы славно, она милашка
Ну хорошо хоть не Негритянка да ещё и ЛГБТ или трансгендер.
Вроде лицо няшное в отличие от бабы-мужика, которая в игре!
фу.. должен быть черный гей трансгендер.
Неужели удачный каст? Ждём-с.
Хорошо что она не жирная любительница пирожков <3
это недолго исправить, за пол годика пожрёт всю выпечку в городе и актуальной станет