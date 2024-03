Слух: главную роль в экранизации Horizon: Zero Dawn может сыграть звезда "Очень странных дел"

Еще в 2022 году компания Sony объявила целую линейку экранизаций своих самых известных игровых франшиз. Киноадаптации должны были получить гоночная серия Gran Turismo, а также God of War и Horizon Zero Dawn, однако за два года компании удалось воплотить планы только по первой экранизации. Работа над остальными все еще активно кипит, и если верить инсайдеру, экранизация Horizon: Zero Dawn на днях обрела исполнительницу главной роли.

Авторитетный автор утечек, специализирующийся на кино и телевидении, поделился информацией о статусе производства сериала по мотивам Horizon: Zero Dawn. Согласно его данным, подготовка шоу к съемкам практически завершена. Сценарий и декорации были готовы еще в прошлом году. Сейчас создатели заканчивают с подбором актерского состава на ведущие роли, и недавно им удалось определиться с исполнительницей главной партии в сюжете.

Если источник не лукавит, роль Элой в экранизации Horizon: Zero Dawn досталась Сэди Синк из "Очень Странных Дел". Продюсеры проекта на днях подписали с ней контракт, и летом официально объявят об её участии, если производство сериала пойдет по плану.