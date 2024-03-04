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Horizon: Zero Dawn 28.02.2017
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир, Постапокалипсис
8.4 3 519 оценок

Слух: главную роль в экранизации Horizon: Zero Dawn может сыграть звезда "Очень странных дел"

Gutsz
Новости

Еще в 2022 году компания Sony объявила целую линейку экранизаций своих самых известных игровых франшиз. Киноадаптации должны были получить гоночная серия Gran Turismo, а также God of War и Horizon Zero Dawn, однако за два года компании удалось воплотить планы только по первой экранизации. Работа над остальными все еще активно кипит, и если верить инсайдеру, экранизация Horizon: Zero Dawn на днях обрела исполнительницу главной роли.

Авторитетный автор утечек, специализирующийся на кино и телевидении, поделился информацией о статусе производства сериала по мотивам Horizon: Zero Dawn. Согласно его данным, подготовка шоу к съемкам практически завершена. Сценарий и декорации были готовы еще в прошлом году. Сейчас создатели заканчивают с подбором актерского состава на ведущие роли, и недавно им удалось определиться с исполнительницей главной партии в сюжете.

Если источник не лукавит, роль Элой в экранизации Horizon: Zero Dawn досталась Сэди Синк из "Очень Странных Дел". Продюсеры проекта на днях подписали с ней контракт, и летом официально объявят об её участии, если производство сериала пойдет по плану.

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Комментарии: 25
Ваш комментарий
Кей Овальд

Рыжая будет играть рыжую? Это законно вообще!?
Впрочем, всё равно всрут же всё.

8
Scerkrou7

Она ещё и не черная. Да, кто такое смотреть вообще будет

2
caliskan

Гран туризмо хорошо сняли

0
Kamishini1993

Придется на массу сесть

8
Vidgor-int

Щëки подкачает и вперёд, покорять инклюзивный запад.

5
GrYnT101

Килограмм 10 наберет и норм будет

5
AlexLex

Ну в 1-й части Элой еще стройняшка была, а вот во 2-й уже подъела пельмешок))))

-1
Dasdag AlexLex

да даже в первой был тот еще крокодил

0
vzglydizugla

По канону должна килограмм 30 набрать, дабы на хомячка быть похожей.

И да, вина разрабов, что такой канон.

5
Nimlis
2
Anton Vasiljev

мейкап, как-будто она только вышла от визажиста, в постапокалипсисе, где царит первозданная природа, прилагается)

3
ПетроНепетро

Она то самое новое поколение талантливых актрис. Я бы взглянул. Когда есть картинка, всегда нагляднее! Спасибо!

0
ПетроНепетро Anton Vasiljev

Она просто немного вспотела вот и волосы кучерявые))

0
Евгений Кондратенко Anton Vasiljev

Это вообще беда обеих игр Horizon. Что мужчины, что женщины в этих играх с идеальной кожей. Ни одной царапины, синяка, или других дефектов. И это люди, которые выживают с копьями и палками в мире робозавров. Ну ну))

0
otmorozzzov

Если они сотрутся изображать ее чуть иначе, то может быть. Мне кажется у актрисы типаж немного другой.

1
Antoxanotdance

Это хорошая)

1
Niffelem

Почему не взять ту, с которой Элой срисовали - Ханну Хукстру?

0
caliskan

Она старая уже

0
Alonso1

Было бы славно, она милашка

0
Cидoрыч

Ну хорошо хоть не Негритянка да ещё и ЛГБТ или трансгендер.

0
ВОИТЕЛИ WARГЕЙМИНГА

Вроде лицо няшное в отличие от бабы-мужика, которая в игре!

0
--Deadman--

фу.. должен быть черный гей трансгендер.

-1
Олег Дудин

Неужели удачный каст? Ждём-с.

-1
Cakcop

Хорошо что она не жирная любительница пирожков <3

-1
Dasdag

это недолго исправить, за пол годика пожрёт всю выпечку в городе и актуальной станет

0