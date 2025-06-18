В Steam анонсирована ролевая игра Hot Dawg про собаку-короля

В магазине Steam появилась страница новой игры под названием Hot Dawg, представляющей собой приключенческую ролевую игру с открытым миром. Игрокам предстоит взять на себя роль Фрэнсиса, благородного короля такс, чье королевство оказалось втянуто в Великую Войну Вини. Разработкой и изданием игры занимается студия ThrillDaWill.

Hot Dawg обещает игрокам исследование обширного средневекового мира, сражения с противниками и выполнение разнообразных заданий с целью вернуть утраченный трон. В игре заявлены такие жанры, как Экшен, Приключение и Ролевая игра. На данный момент дата выхода игры еще не объявлена.

Отмечается, что игра предназначена для одиночного прохождения, а русский язык не поддерживается ни в интерфейсе, ни в озвучке, ни в субтитрах. Среди системных требований указаны Windows 10, процессор Intel Core i5-7400, видеокарта Nvidia Gforce 1080ti и 2 ГБ свободного места на диске. Игра также может содержать сцены насилия и контент для взрослых.