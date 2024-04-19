Hot Lap Racing выходит в июле

Гоночная игра, позволяющая окунуться в мир автоспорта. Hot Lap Racing предлагает реалистичную физику и управление более чем 30 лицензированными автомобилями разных классов — от исторических гоночных болидов до современных прототипов.

Вас ждут гонки на культовых трассах со множеством соперников, как из числа игроков по сети, так и управляемых ИИ.

Также в игре есть режим карьеры, где вы начинаете как молодой гонщик и продвигаетесь к вершинам автоспорта, осваивая новые автомобили и трассы.