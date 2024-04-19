Hot Lap Racing выходит в июле

Аркадный гоночный симулятор Hot Lap Racing выйдет для Switch и ПК через Steam 16 июля, объявили издатель Maximum Entertainment и разработчик Zero Games Studio.
Разработчики описывают Hot Lap Racing как гоночную игру жанра симкейд (симулятор + аркада, поджанр гоночных игр). Игра основана на собственном движке с гоночной физикой, разработанном специально для этой игры. В ней можно открыть для себя историю автоспорта от GT Cross до Формулы 1. Принимайте участие в гонках с друзьями до 4-х человек в лобби или соревнуйтесь со случайными игроками онлайн по 12 участников! Карты трасс для заездов включают Золдер, Зальцбургринг, Кувейт Мотор Таун, Хараму, Лаке, Наварру, Ошерслебен, гоночную трассу Джинджерман и многие другие. Среди автомобилей на выбор более 50-ти позиций. Среди них Peugeot 9X8, Alpine A110 GT4, Alfa Romeo 155 DTM, Brabham BT24, Formula Extreme (автомобиль, созданный сообществом), Ligier JS P320, Renault R5 Turbo 3E и многие другие.