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Hotloop 18.11.2024
Экшен, Шутер, Инди, Космос
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Российский разработчик выпустил космический боевик Hotloop

Simple Jack

В ноябре 2024 года вышел аркадный космический симулятор Hotloop от российского независимого разработчика Tntlaxy GDS. Это классический твин-стик шутер с видом сверху — насколько он возможен в космическом пространстве, — но с особым вниманием к физике и управлению.

Среди ключевых особенностей Hotloop автор отмечает динамичные сражения в космосе, разнообразие врагов с уникальными чертами, но главным образом — проработанную физическую модель.

Звездолёт игрока обладает достоверной инерцией и может совершать реалистичные орбитальные манёвры вблизи планет, при этом управление остаётся максимально точным и отзывчивым. Сам корабль при этом можно настраивать при помощи модулей и вооружения.

Владимир Зайцев, разработчик Hotloop: Хочешь поджарить плохишей в солнечном пламени? Да пожалуйста!
Устроить сражение в окрестностях черной дыры? И такого тут имеется!
Накормить бандитов плазмой и свинцом? Не смею тебя останавливать!

Hotloop пока вышла только в Steam и до 2 декабря 2024 года продаётся со скидкой — за 112 рублей.

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-6
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
Ford1991

Я угарнул над новым сталкером, в котором текстуры и глюки почти такие-же как в первом сталкере 2007 года. Но вот это что за космические рейнжеры 1?

1
Alex40001

не оскорбляй рейнджеров!

4
orion1786

Забавно. В очередной раз игру делают наши а язык не наш. интересно.=)

-1
IIIXV

Пародия на сабверс без порнухи? жалкая халтура

-2
BewitchingBaron

убожество какое-то

-2
Jarvis666

Hotloop из 7 за*уп

-2
BlackGrou

Столько негатива в коментах, видимо только из-за того, что российские разработчики делают игру, иначе "светлоликие" просто проигнорили бы эту игру

-2
perseus163

выглядит как "бой в чёрной дыре" из КР... не знаю даже, плохо это или хорошо=/

-3
vertehwost

В Armada на dreamcast графон конечно был лучше и как то даже естественнее, брали бы пример

-3
Talendor3

- мам можно мне космические рейнджеры 3?
- у нас космические рейнджеры 3 уже есть дома

космические рейнджеры 3 дома:

-3