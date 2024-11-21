Российский разработчик выпустил космический боевик Hotloop

В ноябре 2024 года вышел аркадный космический симулятор Hotloop от российского независимого разработчика Tntlaxy GDS. Это классический твин-стик шутер с видом сверху — насколько он возможен в космическом пространстве, — но с особым вниманием к физике и управлению.
Среди ключевых особенностей Hotloop автор отмечает динамичные сражения в космосе, разнообразие врагов с уникальными чертами, но главным образом — проработанную физическую модель.
Звездолёт игрока обладает достоверной инерцией и может совершать реалистичные орбитальные манёвры вблизи планет, при этом управление остаётся максимально точным и отзывчивым. Сам корабль при этом можно настраивать при помощи модулей и вооружения.
Владимир Зайцев, разработчик Hotloop: Хочешь поджарить плохишей в солнечном пламени? Да пожалуйста!
Устроить сражение в окрестностях черной дыры? И такого тут имеется!
Накормить бандитов плазмой и свинцом? Не смею тебя останавливать!
Hotloop пока вышла только в Steam и до 2 декабря 2024 года продаётся со скидкой — за 112 рублей.
Я угарнул над новым сталкером, в котором текстуры и глюки почти такие-же как в первом сталкере 2007 года. Но вот это что за космические рейнжеры 1?
не оскорбляй рейнджеров!
Забавно. В очередной раз игру делают наши а язык не наш. интересно.=)
Пародия на сабверс без порнухи? жалкая халтура
убожество какое-то
Hotloop из 7 за*уп
Столько негатива в коментах, видимо только из-за того, что российские разработчики делают игру, иначе "светлоликие" просто проигнорили бы эту игру
выглядит как "бой в чёрной дыре" из КР... не знаю даже, плохо это или хорошо=/
В Armada на dreamcast графон конечно был лучше и как то даже естественнее, брали бы пример
- мам можно мне космические рейнджеры 3?
- у нас космические рейнджеры 3 уже есть дома
космические рейнджеры 3 дома: