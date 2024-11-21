Российский разработчик выпустил космический боевик Hotloop

В ноябре 2024 года вышел аркадный космический симулятор Hotloop от российского независимого разработчика Tntlaxy GDS. Это классический твин-стик шутер с видом сверху — насколько он возможен в космическом пространстве, — но с особым вниманием к физике и управлению.



Среди ключевых особенностей Hotloop автор отмечает динамичные сражения в космосе, разнообразие врагов с уникальными чертами, но главным образом — проработанную физическую модель.

Звездолёт игрока обладает достоверной инерцией и может совершать реалистичные орбитальные манёвры вблизи планет, при этом управление остаётся максимально точным и отзывчивым. Сам корабль при этом можно настраивать при помощи модулей и вооружения.

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Hotloop пока вышла только в Steam и до 2 декабря 2024 года продаётся со скидкой — за 112 рублей.