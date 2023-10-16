Для House Flipper на консолях Xbox One и PlayStation 4 вышло DLC про ферму ©

Стали доступны консольные версии дополнения Farm для House Flipper, игры-симулятора, любимой игроками по всему миру. Погрузитесь в самое большое DLC House Flipper, содержащее 11 новых сюжетных заказов и домов, сельскохозяйственных животных и сельскохозяйственных культур, более 1850 предметов на фермерскую тематику, а также 9 новых механик.

Приготовьтесь обменять свой контроллер на вилы, дать волю своему внутреннему фермеру и приготовьтесь воплотить ферму своей мечты в жизнь на большом экране. С помощью этого дополнения вы можете превратить заброшенную собственность в прекрасный загородный уголок и наслаждаться радостью урожая в каждом пикселе.

Погрузитесь в идиллическую сельскую местность, насладитесь ее очарованием и займитесь всеми обычными аспектами фермерской жизни. Откройте для себя широкий спектр новых культур и выращивайте их. Обильный урожай поможет вам позаботиться о своих животных – овцах, коровах, лошадях или альпаках. Вы можете выбрать себе компаньонов из множества пород! Если вы обеспечите им хорошие условия жизни и привязанность, они отплатят вам бесконечной любовью и принесут вам много радости.

Вы наверняка будете удивлены прелестями загородной жизни, но не забывайте, что вы не просто фермер. Вы Флиппер – незаменимая строительная бригада из одного человека. Похоже, вашим новым соседям нужен кто-то вроде вас, чтобы помочь им и их животным. Так что погрузитесь в мир ремонта дома, исследуйте совершенно новую механику, добавленную в игру, и оттачивайте различные навыки, выполняя новые увлекательные квесты.