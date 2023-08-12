House Flipper VR вышла на PSVR ©

Компания The Frozen Way выпустила House Flipper VR на PlayStation VR. House Flipper VR, который ждали давно, предлагает игрокам взять свою виртуальную гарнитуру и полностью погрузиться в мир переделывания и ремонта домов.

House Flipper VR — это игра-симулятор. Здесь вы можете приобрести заброшенный дом и провести необходимый ремонт, чтобы полностью раскрыть его потенциал. После успешного дебюта на ПК и консолях игроки теперь могут надеть свою виртуальную гарнитуру, взять контроллеры и приступить к работе. Десятки объектов недвижимости ждут полного виртуального преобразования.

Игра не только позволяет вам попробовать свои силы в задачах, связанных с ремонтом дома, но и дает волю вашему творчеству, обставляя и украшая дома в вашем любимом стиле. Выберите один из неопрятных захламленных домов и сделайте его домом мечты прямо из рекламы. Избавьтесь от мусора и удалите грязь, используя широкий спектр профессиональных средств. Позаботьтесь о покраске или оштукатуривании стен, соберите обогреватели и смонтируйте всю необходимую фурнитуру. После того, как в доме все обустроено, вы можете выбрать мебель и бытовую технику и расставить их, чтобы создать уникальное жилое пространство. Украшайте дом по своему усмотрению. Но убедитесь, что он также соответствует ожиданиям оценщиков, чтобы вы могли продать его с приличной прибылью.

Помимо покупки и продажи недвижимости, вы также можете помочь своим клиентам с ремонтом дома. Не торопитесь и узнайте их уникальные истории, и поймите их потребности и запросы. Тогда сделайте все возможное, чтобы предоставить услуги премиум-класса и оправдать их ожидания.

С VR-версией House Flipper вы сможете полностью погрузиться в увлекательный мир ремонта дома. Это не только работа и не игра. Сделайте перерыв и попробуйте мини-игры, например, поиграйте в баскетбол или дартс, а также поучаствуйте в гонках на автомобиле с дистанционным управлением.