Стала известна точная дата выхода следующего обновления для фэнтезийного шутера Witchfire

Студия The Astronauts объявила дату выхода следующего обновления для фэнтезийного шутера Witchfire. Апдейт 0.8, или The Reckoning, станет доступен уже 12 декабря на PC через Steam и Epic Games Store.

Игроков ждёт свежий контент и улучшения, связанные с алхимией, арканами, пророчествами и другими аспектами игры. Разработчики также подтвердили полную совместимость Witchfire со Steam Deck, добавили масштабируемый интерфейс и ряд других нововведений, которые сделают игру удобнее для всех платформ.

Witchfire — фэнтезийный шутер от авторов The Vanishing of Ethan Carter, который сочетает динамичные перестрелки и мистическую атмосферу войны с ведьмами. Игра вышла в ранний доступ на PC в сентябре 2023 года, а полноценный релиз запланирован на 2026 год. Обновление The Reckoning станет важным шагом на пути к финальной версии проекта.