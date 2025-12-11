ЧАТ ИГРЫ
Witchfire 23.09.2023
Экшен, Шутер, От первого лица, Фэнтези
8.1 858 оценок

Стала известна точная дата выхода следующего обновления для фэнтезийного шутера Witchfire

butcher69 butcher69

Студия The Astronauts объявила дату выхода следующего обновления для фэнтезийного шутера Witchfire. Апдейт 0.8, или The Reckoning, станет доступен уже 12 декабря на PC через Steam и Epic Games Store.

Игроков ждёт свежий контент и улучшения, связанные с алхимией, арканами, пророчествами и другими аспектами игры. Разработчики также подтвердили полную совместимость Witchfire со Steam Deck, добавили масштабируемый интерфейс и ряд других нововведений, которые сделают игру удобнее для всех платформ.

Witchfire — фэнтезийный шутер от авторов The Vanishing of Ethan Carter, который сочетает динамичные перестрелки и мистическую атмосферу войны с ведьмами. Игра вышла в ранний доступ на PC в сентябре 2023 года, а полноценный релиз запланирован на 2026 год. Обновление The Reckoning станет важным шагом на пути к финальной версии проекта.

Anomander Reyk

Не, ну нах!!! Жду релиза. Рогалик как-то клёвый!!!

3
Despot_Aspid

Молодцы! От души им успехов.

3
ViksOne

Ранний доступ вообще не зашёл, посмотрю, что на релизе будет.

1
Artem-V

Хорошая игра. Затягивает. Но уже хочется релиз. Чтобы начать новое сохранение и перепройти уже полностью.

1