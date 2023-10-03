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House Flipper 20.04.2018
7.9 209 оценок

Консольные версии House Flipper получат дополнение про ферму в середине октября

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monk70
Новости

Разработчики из Frozen Way, Frozen District и Console Way сообщили о предстоящем выпуске на консоли своего новейшего дополнения для House Flipper, игры-симулятора, любимой игроками по всему миру. Приготовьтесь обменять свой контроллер на вилы и дать волю своему внутреннему фермеру. Дополнение House Flipper — Farm выйдет на консолях 16 октября 2023 года.

Будьте готовы воплотить ферму своей мечты в жизнь на экране. С помощью этого дополнения вы можете превратить заброшенную собственность в прекрасный загородный уголок и наслаждаться радостью урожая в каждом пикселе. Итак, обменяйте свой контроллер на вилы и отправляйтесь в незабываемое путешествие, которое даст волю вашему внутреннему фермеру.

Дополнение House Flipper - Farm содержит захватывающий набор функций:

  • 11 уникальных увлекательных новых квестов
  • 11 домов, которые нужно отремонтировать и украсить
  • 5 пустых участков
  • 7 сельскохозяйственных животных: коровы, овцы, лошади, альпаки, куры, козы и свиньи.
  • 6 культур и 6 продуктов животного происхождения
  • 11 новых инструментов
  • более 1850 новинок
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