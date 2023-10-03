Консольные версии House Flipper получат дополнение про ферму в середине октября ©

Разработчики из Frozen Way, Frozen District и Console Way сообщили о предстоящем выпуске на консоли своего новейшего дополнения для House Flipper, игры-симулятора, любимой игроками по всему миру. Приготовьтесь обменять свой контроллер на вилы и дать волю своему внутреннему фермеру. Дополнение House Flipper — Farm выйдет на консолях 16 октября 2023 года.

Будьте готовы воплотить ферму своей мечты в жизнь на экране. С помощью этого дополнения вы можете превратить заброшенную собственность в прекрасный загородный уголок и наслаждаться радостью урожая в каждом пикселе. Итак, обменяйте свой контроллер на вилы и отправляйтесь в незабываемое путешествие, которое даст волю вашему внутреннему фермеру.

Дополнение House Flipper - Farm содержит захватывающий набор функций: