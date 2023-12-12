House Flipper 2 получила финальный трейлер перед релизом

Симулятор ремонта и дизайна домов, который является продолжением популярной игры House Flipper, вышедшей в 2018 году. В этой части вы можете не только ремонтировать и обустраивать дома, но и строить новые.

Вы начинаете свой путь со скромного бюджета, но постепенно вы будете расширяться, покупать новое оборудование и инструменты, а также получать доступ к более сложным и дорогим проектам.

В House Flipper 2 вы можете делать всё, что захотите — от чистки и покраски до перестройки и демонтажа. В игре представлены как новые механики, так и переработанные из первой части.