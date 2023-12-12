House Flipper 2 получила финальный трейлер перед релизом

Frozen District поделилась финальным превью-трейлером долгожданной игры House Flipper 2 на своем канале YouTube. Этот трейлер, освещающий расширенные функции игры и улучшения игрового процесса, предшествует ее официальному запуску на ПК, запланированному на 14 декабря 2023 года. Игра также будет доступна на консольных платформах в марте 2024 года.
House Flipper 2, разработанный Frozen District, предлагает игрокам захватывающий опыт ремонта. Действие игры разворачивается в очаровательном городке Пиннакове. В игре есть режимы «Сюжет» и «Песочница», где игроки могут участвовать в проектах реконструкции или строить дома с нуля. В игре представлена новая механика и улучшенные инструменты, обеспечивающие сочетание привычного и инновационного, включая интеграцию внутриигровых модификаций на базе mod.io. Улучшенная графика и разнообразные задания в игре обещают увлекательный опыт как ветеранам, так и новичкам серии.
Лучшая игра в своем жанре и сеттинге.