House Flipper 2 получит демоверсию в рамках Steam Next Fest ©

Разработчик Frozen District объявил, что демоверсия House Flipper 2 будет доступна в рамках фестиваля Steam Next Fest, который начнется 19 июня и продлится до 26 июня.

Демо-версия House Flipper 2 позволит игрокам взять под контроль инструменты своего верного реставратора, чтобы перевернуть ветхий дом на живописном острове. Многое изменилось с момента выхода первой части, но в House Flipper 2 некоторые классические механики возвращаются, обновленные и улучшенные. Это также шанс увидеть механику подключения света, покраски, расчистки и новых интерактивных функций, а также некоторые расширенные функции настройки мебели.

Демонстрация фокусируется на обновлении и реставрации интерьера, но также включает в себя следы будущего режима архитектора, который будет включать свободное строительство. Однако в полной мере этот режим будет раскрыт только в полной версии игры, где у игроков будет возможность построить свои собственные уникальные дома с нуля.

House Flipper 2 — это больше, чем просто игра-симулятор, она предлагает вдохновляющее путешествие трансформации и новых открытий. Это история, глубоко укоренившаяся в сущности дома, о возвращении в то место, которое сформировало нас, и о начале пути к созданию новой идентичности, установлению дружеских отношений и участию в жизни общества.

House Flipper 2 выйдет на ПК в конце этого года.