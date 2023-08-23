Игра House Flipper 2 выйдет на ПК в Steam 14 декабря, сообщила компания-разработчик Frozen District. Версии для PlayStation 5 и Xbox появятся позднее.
House Flipper 2 - это совершенно новые возможности и полная переработка оригинальных механик в новом визуальном стиле, открытый режим "песочницы", сложные контракты и проникновенная история о доме и обществе.
Разработчики игры House Flipper 2 из компании Frozen District, которая стала самой популярной демоверсией на июньском фестивале Steam Next Fest, с радостью представляют совершенно новые возможности:
Новый визуальный стиль.
- Создавайте дома с нуля в режиме песочницы, воссоздавайте реальные здания или конструируйте их, используя свое воображение.
- Восстанавливайте и обновляйте недвижимость.
- Выполняйте сложные контракты в сообществе.
- Переживите историю преобразований, рассказанную в четырех уникальных кварталах прибрежной общины Пиннакове.
- После глобального успеха первой части - более пяти миллионов проданных копий, 18 000 игроков в Steam одновременно и шесть пакетов расширений - игра House Flipper 2, похоже, готова поднять франшизу на небывалую высоту.