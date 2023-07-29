House Party скоро получит кастомизацию одежды, HDRP, и оптимизацию движка ©

Eek! Games рассказали о грядущем обновлении для House Party.

В нем будет реализована кастомизация персонажей. Вы сможете изменять цвета, узоры, декали (на некоторых персонажах), цвет кожи, цвет корней и кончиков волос, а также добавлять эффекты тиснения и металлика на некоторые предметы одежды.

Игра перейдет на конвейер рендеринга высокого разрешения Unity (HDRP): В House Party вы заметите новое освещение и тени, а также визуальное обновление дома и всех персонажей! Вот некоторые скриншоты HDRP:

Также был проведен ряд серьезных оптимизаций, что позволило уменьшить объем занимаемой памяти и повысить производительность CPU и GPU: