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об игре
House Party 30.06.2017
7.6 357 оценок

House Party скоро получит кастомизацию одежды, HDRP, и оптимизацию движка

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Procy_on
Новости

Eek! Games рассказали о грядущем обновлении для House Party.

В нем будет реализована кастомизация персонажей. Вы сможете изменять цвета, узоры, декали (на некоторых персонажах), цвет кожи, цвет корней и кончиков волос, а также добавлять эффекты тиснения и металлика на некоторые предметы одежды.

Игра перейдет на конвейер рендеринга высокого разрешения Unity (HDRP): В House Party вы заметите новое освещение и тени, а также визуальное обновление дома и всех персонажей! Вот некоторые скриншоты HDRP:

Также был проведен ряд серьезных оптимизаций, что позволило уменьшить объем занимаемой памяти и повысить производительность CPU и GPU:

  • Размер файла сохранения уменьшился с ~35 МБ до ~1 МБ.
  • Время сохранения/загрузки значительно сократилось.
  • Время загрузки новой игры значительно сократилось.
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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Suveren85

*То чувство, когда по порно-игре делают больше, чем по ААА-проектам*

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