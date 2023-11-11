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House Party 30.06.2017
7.6 379 оценок

Обзорное видео демонстрирует грядущую кастомизацию персонажей в House Party

Procy_on
Новости

Eek! Games сейчас работает над тем, чтобы представить игрокам возможность кастомизировать персонажей в House Party. Авторы обещают выпустит обновление в ближайшее время, финальный этап тестирования пройдет уже на следующей неделе.

Ранее разработчик рассказал о том, что можно будет настраивать одежду, цвет волос и цвет кожи. Были улучшены все эти возможности, добавлены такие параметры, как размер и поворот деталей, а также баланс цвета волос и кончиков пальцев.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
AndralStormborn

А можно будет сделать членодевку, как в бг3 или кп77?

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Understanding the Truth

Ты хотел сказать оно ?

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