Обзорное видео демонстрирует грядущую кастомизацию персонажей в House Party

Eek! Games сейчас работает над тем, чтобы представить игрокам возможность кастомизировать персонажей в House Party. Авторы обещают выпустит обновление в ближайшее время, финальный этап тестирования пройдет уже на следующей неделе.

Ранее разработчик рассказал о том, что можно будет настраивать одежду, цвет волос и цвет кожи. Были улучшены все эти возможности, добавлены такие параметры, как размер и поворот деталей, а также баланс цвета волос и кончиков пальцев.