на главную
об игре
Howl 14.11.2023
6.6 10 оценок

Тактическая сказка Howl получила хвалебный трейлер

butcher69
Новости

Дюссельдорфский разработчик и издатель видеоигр astragon Entertainment и венская студия-разработчик Mi'pu'mi Games объявляют о том, что игра Howl уже доступна для предварительного заказа на PlayStation 5, Xbox Series X|S и в Epic Games Store.

Получившая признание критиков тактическая сказка Howl была представлена в виде тематического ролика на выставке Nintendo Indie World 14 ноября 2023 года и одновременно выпущена для Nintendo Switch и PC через Steam.

23 января 2024 года Howl выйдет для PlayStation 5, Xbox Series X|S и Epic Games Store и уже сейчас доступна для предварительного заказа по цене $14,99.

Графика Howl создана с помощью "Живых чернил" - динамичного акварельного стиля, который иллюстрирует сюжет по ходу игры. Игроки пробираются через мрачный фэнтезийный мир, сражаясь за то, чтобы избавить землю от чумы и найти своего потерянного брата.

2
0
Комментарии: 0
Ваш комментарий