Тактическая сказка Howl получила хвалебный трейлер

Дюссельдорфский разработчик и издатель видеоигр astragon Entertainment и венская студия-разработчик Mi'pu'mi Games объявляют о том, что игра Howl уже доступна для предварительного заказа на PlayStation 5, Xbox Series X|S и в Epic Games Store.
Получившая признание критиков тактическая сказка Howl была представлена в виде тематического ролика на выставке Nintendo Indie World 14 ноября 2023 года и одновременно выпущена для Nintendo Switch и PC через Steam.
23 января 2024 года Howl выйдет для PlayStation 5, Xbox Series X|S и Epic Games Store и уже сейчас доступна для предварительного заказа по цене $14,99.
Графика Howl создана с помощью "Живых чернил" - динамичного акварельного стиля, который иллюстрирует сюжет по ходу игры. Игроки пробираются через мрачный фэнтезийный мир, сражаясь за то, чтобы избавить землю от чумы и найти своего потерянного брата.