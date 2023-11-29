Тактическая сказка Howl получила хвалебный трейлер

Пошаговая тактическая игра в средневековом сеттинге. Мир охвачен зловещей «Воющей чумой», от воя которой люди превращаются в диких звероподобных существ.

В центре сюжета — глухая героиня, отравившаяся на поиски лекарства от чумы. Ей предстоит сразиться с ордами голодных волко-демонов, каждый из которых обладает уникальным набором способностей и хитрой тактикой.

Играющие должны тщательно продумывать стратегию на шесть ходов вперёд, чтобы перехитрить противников. Однако полагаться придётся не только на смекалку. В арсенале героини множество умений, таких как прыжок, дымовая бомба и пробивающий выстрел. Путешествуя по миру, она будет оттачивать своё мастерство, открывать новые тактические возможности и наращивать силу.

Так, сражаясь и выстраивая стратегию, игроки создают уникальную легенду о героине, противостоящей Воющей чуме. Сумеет ли она разгадать тайну звероподобных демонов и спасти мир от верной гибели?