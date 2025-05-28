Представлен трейлер Hozy - уют до блеска: ремонт, порядок и никакого стресса

Издательство tinyBuild и студия Come On Games представили Hozy — уютную игру о ремонте и уборке, которая выйдет на ПК через Steam. Запись на участие в тестировании уже открыта.

Hozy предлагает игрокам погрузиться в атмосферу заброшенных помещений, нуждающихся в заботе. Ваша задача — превратить обветшалые комнаты в стильные и теплые интерьеры, используя различные инструменты для уборки, покраски и декорирования. От мойки полов до выбора освещения — каждый штрих делает пространство комфортнее и красивее.

Игра предлагает интуитивное управление и настраиваемые инструменты с приятной визуальной отдачей. Hozy поощряет творческий подход — вы сами выбираете цвета, мебель и оформление, создавая уникальные интерьеры по своему вкусу. Управляйте светом, теплом и атмосферой, чтобы добиться идеального результата и получить удовольствие от процесса преображения.