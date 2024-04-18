Human Fall Flat 2 перенесена на 2026 год

Издатель Human Fall Flat 2, компания Devolver Digital, решила отложить выход игры до 2026 года. Сиквел, который должен был быть гораздо более интересным и релиз которого был запланирован на 2025 год, сейчас сталкивается с трудностями. Об этом было объявлено в последнем отчете о прибылях Devolver Digital в четверг.

Human Fall Flat 2, ожидаемое продолжение мирового хита, не выйдет в 2025 году. Мы по-прежнему очень воодушевлены этой игрой, которая, по нашему мнению, подготовит нас к еще более сильному 2026 году.

Human Fall Flat разработана No Brake Games и впервые выпущена в 2016 году. Благодаря необычным элементам игрового процесса и механике, создающей забавные моменты, она привлекла внимание некоторых из лучших создателей контента, для которых игра нашла свое применение. сердца других тоже.

Оригинальная игра была продана тиражом более 50 миллионов копий по всему миру на ПК, консолях и мобильных устройствах, что говорит только о ее успехе. По словам разработчика, Human Fall Flat 2 должен включать в себя массу новых уровней и возможностей настройки персонажа, включая еще более захватывающую физику. В качестве головоломки игрокам предстоит решить несколько диких головоломок, найти новые игрушки и устройства и многое другое. Помимо этого, будет улучшена графика, музыка и другие мелочи.