Pathologic 3 09.01.2026
Адвенчура, Ролевая, Инди, От первого лица
5.9 53 оценки

Состоялся выход Pathologic 3 от отечественной студии Ice-Pick Lodge

IKarasik IKarasik

Студия Ice-Pick Lodge объявила о релизе Pathologic 3 — психологического хоррора, где игроку в роли врача предстоит за 12 дней спасти Город-на-Горхоне от таинственной эпидемии, принимая жестокие решения и пытаясь не утратить рассудок. Вместе с запуском игра получила релизную скидку 20%, а владельцы Pathologic 2 или Pathologic Classic могут приобрести её ещё дешевле благодаря дополнительной скидке в специальных наборах.

Одновременно доступен Supporter Bundle, включающий саму игру, цифровой саундтрек и Supporter Pack с косметическими бонусами: альтернативный фон меню, декоративную лампу для Омута, осколки витража и дополнительный диалог с Евой. Контент не влияет на баланс — это способ поддержать разработчиков.

Авторы также подготовили ряд временных кроссовер-бандлов с другими атмосферными и мрачными играми, а бэкеры Kickstarter и «Нитей» уже начали получать свои ключи. Ice-Pick Lodge поблагодарила игроков за многолетнюю поддержку и пригласила всех вновь вернуться в Город-на-Горхоне — теперь уже в новой главе.

9
6
Комментарии:  6
agula98

Вроде какой-то кал для псевдоинтеллектуалов как и первый части, вообще непонятно кому это надо. Но вроде знаю что один чел миллионер из Иркутска над ней работал который недавно со стопгейма убежал

4
Рикочико

У Стопгейма деньги украл?

Legend_of_the_Hero

Она уже сразу получила скидку... якобы :) А вообще я глянул, там вся трилогия на скидке.

1
UnemotionalFrazer

Не понимаю, зачем третий раз выпускать одну и ту же игру. Мне нравятся концепции и механики игры, но учитывая что ты знаешь уже все локации, сюжет и твисты, играть а это абсолютно не хочется.

1
Рикочико

Творческая импотенция. Ну и на даллары развести распилив игру.

Tiger Goose

Посмотрю сегодня стрим IXBT Games по этой игре.

1