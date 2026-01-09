Состоялся выход Pathologic 3 от отечественной студии Ice-Pick Lodge

Студия Ice-Pick Lodge объявила о релизе Pathologic 3 — психологического хоррора, где игроку в роли врача предстоит за 12 дней спасти Город-на-Горхоне от таинственной эпидемии, принимая жестокие решения и пытаясь не утратить рассудок. Вместе с запуском игра получила релизную скидку 20%, а владельцы Pathologic 2 или Pathologic Classic могут приобрести её ещё дешевле благодаря дополнительной скидке в специальных наборах.

Одновременно доступен Supporter Bundle, включающий саму игру, цифровой саундтрек и Supporter Pack с косметическими бонусами: альтернативный фон меню, декоративную лампу для Омута, осколки витража и дополнительный диалог с Евой. Контент не влияет на баланс — это способ поддержать разработчиков.

Авторы также подготовили ряд временных кроссовер-бандлов с другими атмосферными и мрачными играми, а бэкеры Kickstarter и «Нитей» уже начали получать свои ключи. Ice-Pick Lodge поблагодарила игроков за многолетнюю поддержку и пригласила всех вновь вернуться в Город-на-Горхоне — теперь уже в новой главе.