Необычная головоломка-платформер Humanity привлекла более миллиона игроков ©

Компания Enhance объявила о том, что ее игра-головоломка Humanity достигла более миллиона игроков по всему миру на PlayStation 4, PlayStation 5 и PC через Steam. Те, кто просто интересуется игрой, могут опробовать ее бесплатную демоверсию в Steam, а подписчики PlayStation Plus уровня Extra могут играть в полную версию игры без дополнительной платы.

Humanity - это уникальная головоломка, в которой игроки управляют сиба-ину, направляя толпы людей к определенным целям. Авторы игры - "визуальный дизайнер Юго Накамура и известный создатель игр Тецуя Мидзугучи (Rez Infinite, Tetris Effect: Connected)". В игре есть сюжетный режим, состоящий из 90 этапов, и даже элементы экшена с битвами с боссами.

Кроме того, имеется глубокий и интуитивно понятный конструктор уровней, в котором игроки по всему миру могут создавать и играть в творения друг друга, будь то действия, головоломки или что-то еще. Для тех, кто имеет соответствующее оборудование, также доступен дополнительный VR-режим.