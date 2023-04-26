Новый геймплей необычной головоломки-платформера Humanity от авторов Tetris Effect ©

Студия Enhance Games и PlayStation представили новый трейлер экзистенциалистской головоломки Humanity, который показывает игру в действии на протяжении более чем двадцати пяти минут. В ролике подробно объясняется основная игровая механика и различные ситуации, с которыми столкнется игрок, чтобы дойти до конца 90 запутанных уровней.

Обратите внимание, что многие из показанных уровней - это уровни из официальной демоверсии. Однако если вам не нужны подсказки о том, как их решить, лучше не смотрите видео, потому что в некоторых случаях демонстрируется решение.

В игре Humanity игрок играет роль собаки света, которая должна направлять человечество, лая. Люди похожи на леммингов и продолжают идти, пока не найдут препятствие или пропасть, не подозревая об опасностях, которые их окружают.

Наша задача - направить их к свету, давая им команды, которые буквально размещены на коробках с картами. Вы можете приказать им повернуть, отступить, прыгнуть или изменить определенные атрибуты, например, освещенность. Миссии обычно проходят в реальном времени, но есть и такие, где все приказы нужно отдавать заранее и где нельзя вмешиваться во время действия.

Humanity выйдет на PlayStation 5, PlayStation 4 и ПК в Steam 16 мая