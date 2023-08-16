Глобальная стратегия Humankind появилась в базе данных Xbox. Скоро может появиться дата выхода игры на консолях ©

Глобальная 4X-стратегия Humankind в духе знаменитой серии Sid Meier's Civilization отметилась крайне успешным релизом на ПК ещё осенью 2021 года. Ещё год назад проект должен был добраться и до игроков на консолях, но разработчики из Amplitude Studios и компания SEGA приняли решение отложить релиз на неопределённый срок. Похоже, что уже скоро ожидание пользователей подойдёт к концу, поскольку игра неожиданно появилась в базе данных Xbox.

Как утверждает пользователь под ником B00ME, в цифровом магазине Xbox появилось упоминание Humankind. Официально стратегия ещё не имеет даже даты релиза выпуска на этой платформе, но некоторые игроки уже могут начать предварительную загрузку проекта. Пользователям Xbox One и Xbox Series S|X предлагают скачать игру весом около 20 ГБ, что свидетельствует о полном билде Humankind.

Внезапное появление Humankind в базе данных Xbox выглядит странным. Предположительно, разработчики проекта готовят сюрприз для игроков. Amplitude Studios и SEGA могут официально анонсировать дату выхода Humankind на консолях в рамках Gamescom 2023, который начнётся уже 23 августа. Судя по всему, игра выйдет практически сразу после анонса, если не в тот же день.