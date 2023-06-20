Для симулятора охоты TheHunter: Call of the Wild вышло дополнение Emerald Coast Australia, добавляющее Австралию ©

Emerald Coast Australia, долгожданная новая карта Expansive Worlds для TheHunter: Call of the Wild, выходит сегодня в сопровождении бесплатного обновления Outback, в котором представлена «Великая» лань, новый наряд в австралийском стиле и множество игровых улучшений.

Расположенный на восточном побережье Австралии, Изумрудный берег представляет собой 64 квадратных мили захватывающей дух природы, в которую игроки могут погрузиться. Независимо от того, хотят ли геймеры поймать восход солнца, исследуя суровую необжитую местность, или затаиться в субтропических зарослях ночью, разнообразная экосистема Изумрудного берега может быть настолько опасной или расслабляющей, насколько они этого хотят.

В Изумрудном Берегу есть 14 видов новых и возвращающихся видов животных, которые пригодятся как начинающим, так и опытным охотникам. Отправляйтесь на охоту на агрессивного морского крокодила возле водоемов, осторожно выследите стадо яванских оленей-руса, грациозно передвигающихся по травянистым полям, или выйдите на ринг с настоящей легендой бокса; восточный серый кенгуру.

Охотники, купившие Emerald Coast, также получат совершенно новую винтовку с продольно-скользящим затвором: Zagan Varminter .22-250. Популярное среди австралийских фермеров, это легкое и удобное оружие является отличным выбором для охоты на животных класса 2-4.

Кроме того, как раз к выпуску Emerald Coast базовая игра TheHunter: Call of the Wild будет доступна бесплатно в Epic Games Store с 22 по 29 июня.