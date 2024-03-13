Для симулятора охоты theHunter: Call of the Wild вышло новое DLC High Caliber Weapon Pack

Любите стрелять по животным? Тогда вот вам свежее обновление, которое изменило и добавило много чего.

Привет, охотники!

Набор оружия высокого калибра теперь доступен на всех платформах. Содержащий 3 новых мощных вида оружия, а также 5 уникальных косметических средств, теперь вы можете стильно уничтожать самую крупную дичь с еще больших расстояний!

Что входит в комплект:

Arzyna .300 Mag Tactical – Arzyna .300 Mag Tactical обладает превосходными характеристиками как для охотника, так и для стрелка. Сочетая гибкость платформы AR с дальнобойной мощью .300 Magnum, он устанавливает новые стандарты в охоте и точной стрельбе.

45-70 Jernberg Superior – Jernberg Superior является идеальным пистолетом как для снайперов, так и для охотников благодаря своей мощной однозарядной конструкции с разрывным действием. Стреляющий впечатляющими патронами калибра .45-70 и удовлетворяющий индивидуальные потребности благодаря адаптируемому креплению для оптического прицела, это больше, чем простой инструмент — это свидетельство тонкого мастерства и точности.

Strandberg 10SA Executive – Независимо от того, выслеживаете ли вы добычу в водно-болотных угодьях или участвуете в соревнованиях по стрельбе, полуавтоматический дробовик Strandberg 10GA обеспечивает непревзойденную производительность и надежность — каждый раз.

5 Новых косметических средств: В этот набор также входит изящная смесь эксклюзивных материалов и камуфляжной косметики, которую можно наносить на выбранное оружие и снаряжение в сочетании с другими косметическими средствами из вашего инвентаря.

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Бесплатное обновление для Пистолета: Примечания к патчу

И это еще не все! Последнее бесплатное обновление для theHunter: Call of the Wild также теперь доступно всем игрокам. Давайте рассмотрим подробности!

Новые функции, улучшения и апдейты:

Разработчики ускорили анимацию перезарядки для всех револьверов, добавив в игру ускорители.

Примечание разработчика: Это изменение затрагивает все револьверы в игре, которые могут использовать ускорители. Это исключает .45 Rolleston по очевидным причинам

Бинокли и дальномеры теперь можно настроить, нанеся на них косметические средства.

FOCOSO 357 был визуально переработан с нуля.

Револьверы двойного действия теперь функционируют реалистично, взводя курок при прицеливании для стрельбы одиночным выстрелом, но также позволяя производить быструю стрельбу двойным выстрелом, не дожидаясь взвода курка.

Примечание разработчика: Затронутые револьверы - Rhino 454, Sundberg 454 и кольт Mangiafico 410/45 в трех вариантах (плоский черный, Муэртос, полированная сталь).

Стандартизировали наши классы животных и при этом переместили некоторых животных, чтобы сделать опыт более последовательным и предсказуемым.

В связи с изменениями в классе животных также обновили значки общих классов.

Примечание разработчика:

Теперь у нас есть новый значок для класса 4 – Белохвостый олень. Доска класса 4 перенесена в класс 5. Волк теперь является новым классом 6. Старого значка для северного оленя 6-го класса больше нет.

Обновили график питья Черных медведей. Теперь они будут искать воду ранним утром, а не посреди ночи.

Примечание разработчика: На этот раз решили не сбрасывать популяции черных медведей, поэтому только медведи, появившиеся после обновления, будут иметь новый график питья. Существующие медведи сохранят свои старые графики.

Игроки на ПК теперь могут использовать новую опцию в меню многопользовательской игры, чтобы показывать или скрывать размещенные игры, в которых нет доступных мест, нажав кнопку Показать все хосты.

Для игроков на ПК и PlayStation теперь есть кнопка, позволяющая вручную обновить список хостов многопользовательской игры.

Игроки теперь будут проинформированы о том, что выбило их из строя при возрождении.

Мы обновили вес всех прицелов Tritium: раньше эти прицелы весили: 0,5, теперь: 0.

Примечание разработчика: Теперь нет оправдания тому, что у вас нет тритиевых прицелов в кармане!

Наземные жалюзи и более крупные охотничьи сооружения теперь могут вместить 2 игрока в многопользовательской игре.

Обновлены изображения для бинокля и дальномера.

Мы добавили запись в кодексе для скрытия всех подсказок о животных.

Добавлена возможность показывать / скрывать подсказки к кнопкам.

Примечание разработчика: Ее можно найти в разделе Настройки > Интерфейс > HUD.

Настраиваемый элемент “Спрей” как для мероприятия “Новый год 2024”, так и для мероприятия “Лунный Новый год 2024” изначально отсутствовал. Пользователи, которые заявили о наличии этих пакетов настроек, должны были автоматически добавить эти элементы настройки к своим доступным элементам настройки.

2 новых косметических спрея будут доступны игрокам, которые претендовали на косметические наборы "Новый год 2024" и "Лунный Новый год 2024" во время мероприятий, доступных в январе и феврале.

Примечание разработчика: Досадная ошибка ранее не позволяла разблокировать спреи, но после исправления игры они готовы к использованию. Игроки, которые претендовали на новогодний набор, теперь получат доступ к New Year Sky Spray. Те, кто разблокировал контент из пакета "Лунный новый год", получат спрей для рисования кистью "Лунный Новый год".

Исправление ошибок:

Игровой процесс:

Мы устранили проблему, из-за которой некоторые виды оружия стреляли неточно. Это повлияло на несколько прицелов, и в зависимости от снаряженного оружия смещение было разным.

Мы исправили проблему с буровой винтовкой Grelck, из-за которой при переключении между патронами для дробовика прицел iron менялся на винтовочный.

При наезде на собаку на полной скорости квадроцикл больше не взлетал и не переворачивался.

Примечание разработчика: Пожалуйста, будьте добры к своим охотничьим собакам и предоставьте трюки на квадроциклах профессионалам.

Срок действия активных нейтрализаторов запаха теперь истекает, если игрок спит дольше, чем у него осталось.

Обнуление пистолетов Andersson по умолчанию (т.е. когда не используется перк обнуления) установлено на 50 м, как и для другого оружия.

Пистолеты Rolleston и Cuomo теперь будут корректно автоматически перезаряжаться после выстрела с бедра.

При стрельбе из Tsurugi и последующем переключении на другое оружие теперь вместо Tsurugi будет корректно отображаться новое оружие.

Исправлена проблема с прицеливанием на максимальной дальности с винтовками калибра .223 и .270.

Мы устранили проблему, из-за которой игрок не мог менять патроны и прицелы на колесе оружия после того, как часто делал это за одну игровую сессию.

Смена прицелов на винтовке Grelck Drilling Rifle с колесика оружия, а затем выбор другого предмета для использования больше не остановит экипировку нового предмета.

Мы перенастроили прицел Grelck Drilling Rifle iron, чтобы устранить дополнительную проблему с точностью.

Мы исправили проблему с точностью стрельбы из буровой винтовки Grelck при прицеливании на 100 и 150 м.

Мы скорректировали угрозу, создаваемую собакой-ретривером во время поиска.

Игроки наконец-то могут погладить собаку-ретривера в домике трофеев Лейтон Лейк!

Мы исправили проблему с ищейкой, из-за которой она двигалась чрезвычайно медленно после взаимодействия с подсказкой крови.

Теперь при использовании клавиатуры будет отображаться правильный квадроцикл.

Вес Bobcat и Mexican Bobcat был скорректирован для большей точности – с 6,4 до 18 кг.

Мы решили проблему, из-за которой ни один игрок не мог забрать урожай, если кто-то уходил и возвращался к многопользовательской сессии с включенным чтением.

Старые трофеи, собранные до обновления системы подсчета очков в 2020 году, теперь снова будут отображать медаль, которая была у них на момент сбора урожая, а не медаль, которую они получили бы при использовании новой системы подсчета очков

Мультиплеер

Световой луч фары, видимый другим игроком от 3-го лица, был должным образом отрегулирован таким образом, чтобы он совпадал с головой пользователя.

Игроки в версии игры для Windows Store должны иметь возможность снова использовать текстовый чат для общения друг с другом, если в их учетных записях установлены соответствующие права на общение.

Миссии

Всплывающее окно "Новая доступная миссия" теперь должно появляться только при появлении новых миссий.

Задание "Измени ситуацию" в горном заповеднике Новой Англии теперь можно выполнить снова.

мир

Вступительный ролик фильма "Самолет в долине Юкон" снова будет работать так, как ожидалось.

Мы исправили проблему, из-за которой аванпосты "Мемориал Басри" и "Багровый хребет" в долине Юкон не открывались должным образом.

Дождь больше не будет идти вечно ни в одном заповеднике, если вы покинете Те Авароа во время миссии "Отчет о токсикологии".

пользовательский интерфейс

Выбрав сброс положения камеры в настройках оружия, теперь камера будет сброшена должным образом.

Правильный значок устранителя запаха теперь будет отображаться при выборе его с помощью контроллера.

Срок действия уведомления о приглашении в игру Apex Connect истек.

Мы добавили предупреждающее сообщение при изменении привязок клавиш.

Правильные значки теперь отображаются для приманок при выборе их с помощью контроллера.

Прокрутка списка многопользовательских соревнований теперь должна быть более плавной с помощью полосы прокрутки.

Опция переименования трофейного домика больше не отображается случайно в меню трофейных домиков друга

Кнопки больше не будут выделяться при просмотре меню настроек.

Если последним посещенным меню был Менеджер трофеев, нажатие клавиши ESC больше не приведет к доступу к инвентарю.

Описание списка соревнований теперь будет отображаться корректно после прокрутки списка вниз с помощью контроллера.

Мы исправили проблему навигации при выборе предметов миссии в кодексе при использовании контроллера.

Текстовое поле для переименования снаряжения теперь можно сфокусировать при использовании контроллера.

Мы исправили проблемы с масштабированием шрифта в столбце "Тип меха" в менеджере трофеев.

Исправлены линии выделения при проверке нескольких трофеев.

Мы устранили проблему, из-за которой игроки могли оставить собаку не в том питомнике.

Кнопка "Купить дополнение" больше не перекрывается с описаниями заповедников на других языках, кроме английского.

Теперь должно быть проще перемещаться по экранам лицензионного соглашения и Политики конфиденциальности.

Мы исправили проблему с локализацией на португальском языке, из-за которой кнопки контроллера перекрывались с текстовой подсказкой меню Trophy Lodge.

Игроки больше не должны застревать в меню Apex, если они переключаются с контроллера на мышь и клавиатуру во время навигации по Политике конфиденциальности.

Мы устранили проблему с выделением предметов при перемещении по меню инвентаря с помощью контроллера.

Мы исправили проблему, из-за которой уведомления APEX friend не появлялись автоматически.

Графика

Мы исправили проблему с рендерингом, из-за которой животные, размещенные в качестве мультитрофа, исчезали из поля зрения на краю камеры.

Подергивания деревьев в горном заповеднике Новой Англии при установке подставки для деревьев больше нет.

Модели оружия, показанные в меню магазина и хранения, должны быть возвращены к соответствующему высокому уровню детализации.

Искусство

Животное на экране сбора урожая больше не будет медленно уменьшаться при вращении.

Примечание разработчика: Милая, кто уменьшил мой трофей???

Анимация

У собаки должно быть меньше шансов неестественно повернуть голову, глядя на игрока

Ретривер научился правильно закрывать пасть при извлечении стрел.

Теперь использование электронного устройства Quist Red Pro должно проходить более плавно.

Неизрасходованные патроны больше не должны таинственным образом появляться в винтовках калибра .270 во время досылания и перезарядки.

Исправлена анимация бездействия при использовании пистолетов в мультиплеере.

Мы исправили анимацию, когда игроки переключаются между биноклями и дальномерами в многопользовательской игре.

Оружие больше не будет исчезать при вложении в кобуру и замене на другое.

Мы обновили анимацию слепого макета для многопользовательской игры, поэтому персонаж должен выглядеть корректно при его использовании.

Курок револьвера 44-го калибра теперь правильно отводится назад при стрельбе от бедра.

Мы исправили анимацию руки при автоматической ходьбе с электронным вызывающим устройством.

В мультиплеере теперь вы можете видеть боеприпасы в анимации перезарядки, когда другие игроки перезаряжают свое оружие.

Мы исправили анимацию перезарядки .44 Moradi при использовании перка Lightning Hands 2 и 3.

Мы исправили анимацию убирания электронного абонента в кобуру в мультиплеере.

Мы устранили проблему с отсутствующей анимацией при перезарядке и переключении положения лежа с помощью Tsurugi LRR.

Пальцы больше не должны защелкиваться при использовании Moradi Model 1894 в разных положениях.

Руки больше не должны защелкиваться при использовании арбалета в положении лежа в мультиплеере.

Мы исправили анимацию покачивания головой при прицеливании со штатива в мультиплеере.

Мы устранили проблему с анимацией при прицеливании из длинного лука и перемещении на корточках в мультиплеере.

Мы исправили анимацию руки при вставании из положения лежа с экипированным напарником в мультиплеере.

Мы исправили анимацию перезарядки для Olsson Model 23 .308 и Malmer 7MM Magnum, когда у игрока есть 2 или 3 ранга перка "Осветительные стрелки".

Стрелки теперь должны быть видны другим игрокам в мультиплеере.

Рычаг Coachmate .45-70 теперь имеет правильную анимацию при стрельбе из него с активированным преимуществом мышечной памяти.

Револьвер Mangiafico больше не исчезает после стрельбы от бедра.

Лабрадор теперь будет воспроизводить анимацию воя, когда идет дождь.

Мы исправили проблему с анимацией, из-за которой оружие оставалось в земле, если игрок целился лежа, а затем вставал.

Мы исправили движение головы персонажа при прицеливании со штатива в мультиплеере.

Мы исправили анимацию снятия кобуры для многопользовательской игры Rolleston Revolver.

Стрелки теперь синхронизированы с рукой при оттягивании тетивы в многопользовательской игре.

Персонаж будет продолжать смотреть вперед, прицеливаясь и стреляя из Davani в многопользовательской игре.

Мы исправили анимацию в мультиплеере, из-за которой движение головы персонажа при прицеливании и переключении позиций, из положения стоя в положение лежа и обратно, было некорректным.

Изменение прицела лука во время прицеливания больше не приводит к сбросу тетивы.

Аудио

Звук хлопанья крыльев гуся был переработан.

Примечание разработчика: Теперь он должен быть мягче и лучше выцветать на расстоянии.

Мы исправили искажение SFX при выборе вкладки Камуфляж в настройках оружия.

Изогнутый лук Stenberg Modern Takedown Recurve теперь воспроизводит правильный звук при надевании / вынимании его из кобуры в мультиплеере.

Сигнал бедствия оленя, используемый для вызова медведей гризли в электронном вызывающем устройстве, теперь является реальным сигналом бедствия.

Исправлены некоторые проблемы со звуковыми эффектами флага на аванпостах.

Качание шины в Миссисипи больше не будет звучать “металлически” при нажатии.

Электронный вызывающий абонент теперь будет воспроизводить звук, соответствующий горным львам.

Удачной охоты!