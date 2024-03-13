Для симулятора охоты theHunter: Call of the Wild вышло новое DLC High Caliber Weapon Pack

Любите стрелять по животным? Тогда вот вам свежее обновление, которое изменило и добавило много чего.
Привет, охотники!
Набор оружия высокого калибра теперь доступен на всех платформах. Содержащий 3 новых мощных вида оружия, а также 5 уникальных косметических средств, теперь вы можете стильно уничтожать самую крупную дичь с еще больших расстояний!
Что входит в комплект:
- Arzyna .300 Mag Tactical – Arzyna .300 Mag Tactical обладает превосходными характеристиками как для охотника, так и для стрелка. Сочетая гибкость платформы AR с дальнобойной мощью .300 Magnum, он устанавливает новые стандарты в охоте и точной стрельбе.
- 45-70 Jernberg Superior – Jernberg Superior является идеальным пистолетом как для снайперов, так и для охотников благодаря своей мощной однозарядной конструкции с разрывным действием. Стреляющий впечатляющими патронами калибра .45-70 и удовлетворяющий индивидуальные потребности благодаря адаптируемому креплению для оптического прицела, это больше, чем простой инструмент — это свидетельство тонкого мастерства и точности.
- Strandberg 10SA Executive – Независимо от того, выслеживаете ли вы добычу в водно-болотных угодьях или участвуете в соревнованиях по стрельбе, полуавтоматический дробовик Strandberg 10GA обеспечивает непревзойденную производительность и надежность — каждый раз.
- 5 Новых косметических средств: В этот набор также входит изящная смесь эксклюзивных материалов и камуфляжной косметики, которую можно наносить на выбранное оружие и снаряжение в сочетании с другими косметическими средствами из вашего инвентаря.
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Бесплатное обновление для Пистолета: Примечания к патчу
И это еще не все! Последнее бесплатное обновление для theHunter: Call of the Wild также теперь доступно всем игрокам. Давайте рассмотрим подробности!
Новые функции, улучшения и апдейты:
- Разработчики ускорили анимацию перезарядки для всех револьверов, добавив в игру ускорители.
- Примечание разработчика: Это изменение затрагивает все револьверы в игре, которые могут использовать ускорители. Это исключает .45 Rolleston по очевидным причинам
- Бинокли и дальномеры теперь можно настроить, нанеся на них косметические средства.
- FOCOSO 357 был визуально переработан с нуля.
- Револьверы двойного действия теперь функционируют реалистично, взводя курок при прицеливании для стрельбы одиночным выстрелом, но также позволяя производить быструю стрельбу двойным выстрелом, не дожидаясь взвода курка.
- Примечание разработчика: Затронутые револьверы - Rhino 454, Sundberg 454 и кольт Mangiafico 410/45 в трех вариантах (плоский черный, Муэртос, полированная сталь).
Стандартизировали наши классы животных и при этом переместили некоторых животных, чтобы сделать опыт более последовательным и предсказуемым.
В связи с изменениями в классе животных также обновили значки общих классов.
Примечание разработчика:
- Теперь у нас есть новый значок для класса 4 – Белохвостый олень. Доска класса 4 перенесена в класс 5. Волк теперь является новым классом 6. Старого значка для северного оленя 6-го класса больше нет.
- Обновили график питья Черных медведей. Теперь они будут искать воду ранним утром, а не посреди ночи.
- Примечание разработчика: На этот раз решили не сбрасывать популяции черных медведей, поэтому только медведи, появившиеся после обновления, будут иметь новый график питья. Существующие медведи сохранят свои старые графики.
- Игроки на ПК теперь могут использовать новую опцию в меню многопользовательской игры, чтобы показывать или скрывать размещенные игры, в которых нет доступных мест, нажав кнопку Показать все хосты.
- Для игроков на ПК и PlayStation теперь есть кнопка, позволяющая вручную обновить список хостов многопользовательской игры.
- Игроки теперь будут проинформированы о том, что выбило их из строя при возрождении.
- Мы обновили вес всех прицелов Tritium: раньше эти прицелы весили: 0,5, теперь: 0.
- Примечание разработчика: Теперь нет оправдания тому, что у вас нет тритиевых прицелов в кармане!
- Наземные жалюзи и более крупные охотничьи сооружения теперь могут вместить 2 игрока в многопользовательской игре.
- Обновлены изображения для бинокля и дальномера.
- Мы добавили запись в кодексе для скрытия всех подсказок о животных.
- Добавлена возможность показывать / скрывать подсказки к кнопкам.
- Примечание разработчика: Ее можно найти в разделе Настройки > Интерфейс > HUD.
- Настраиваемый элемент “Спрей” как для мероприятия “Новый год 2024”, так и для мероприятия “Лунный Новый год 2024” изначально отсутствовал. Пользователи, которые заявили о наличии этих пакетов настроек, должны были автоматически добавить эти элементы настройки к своим доступным элементам настройки.
- 2 новых косметических спрея будут доступны игрокам, которые претендовали на косметические наборы "Новый год 2024" и "Лунный Новый год 2024" во время мероприятий, доступных в январе и феврале.
- Примечание разработчика: Досадная ошибка ранее не позволяла разблокировать спреи, но после исправления игры они готовы к использованию. Игроки, которые претендовали на новогодний набор, теперь получат доступ к New Year Sky Spray. Те, кто разблокировал контент из пакета "Лунный новый год", получат спрей для рисования кистью "Лунный Новый год".
Исправление ошибок:
Игровой процесс:
- Мы устранили проблему, из-за которой некоторые виды оружия стреляли неточно. Это повлияло на несколько прицелов, и в зависимости от снаряженного оружия смещение было разным.
- Мы исправили проблему с буровой винтовкой Grelck, из-за которой при переключении между патронами для дробовика прицел iron менялся на винтовочный.
- При наезде на собаку на полной скорости квадроцикл больше не взлетал и не переворачивался.
- Примечание разработчика: Пожалуйста, будьте добры к своим охотничьим собакам и предоставьте трюки на квадроциклах профессионалам.
- Срок действия активных нейтрализаторов запаха теперь истекает, если игрок спит дольше, чем у него осталось.
- Обнуление пистолетов Andersson по умолчанию (т.е. когда не используется перк обнуления) установлено на 50 м, как и для другого оружия.
- Пистолеты Rolleston и Cuomo теперь будут корректно автоматически перезаряжаться после выстрела с бедра.
- При стрельбе из Tsurugi и последующем переключении на другое оружие теперь вместо Tsurugi будет корректно отображаться новое оружие.
- Исправлена проблема с прицеливанием на максимальной дальности с винтовками калибра .223 и .270.
- Мы устранили проблему, из-за которой игрок не мог менять патроны и прицелы на колесе оружия после того, как часто делал это за одну игровую сессию.
- Смена прицелов на винтовке Grelck Drilling Rifle с колесика оружия, а затем выбор другого предмета для использования больше не остановит экипировку нового предмета.
- Мы перенастроили прицел Grelck Drilling Rifle iron, чтобы устранить дополнительную проблему с точностью.
- Мы исправили проблему с точностью стрельбы из буровой винтовки Grelck при прицеливании на 100 и 150 м.
- Мы скорректировали угрозу, создаваемую собакой-ретривером во время поиска.
- Игроки наконец-то могут погладить собаку-ретривера в домике трофеев Лейтон Лейк!
- Мы исправили проблему с ищейкой, из-за которой она двигалась чрезвычайно медленно после взаимодействия с подсказкой крови.
- Теперь при использовании клавиатуры будет отображаться правильный квадроцикл.
- Вес Bobcat и Mexican Bobcat был скорректирован для большей точности – с 6,4 до 18 кг.
- Мы решили проблему, из-за которой ни один игрок не мог забрать урожай, если кто-то уходил и возвращался к многопользовательской сессии с включенным чтением.
- Старые трофеи, собранные до обновления системы подсчета очков в 2020 году, теперь снова будут отображать медаль, которая была у них на момент сбора урожая, а не медаль, которую они получили бы при использовании новой системы подсчета очков
Мультиплеер
- Световой луч фары, видимый другим игроком от 3-го лица, был должным образом отрегулирован таким образом, чтобы он совпадал с головой пользователя.
- Игроки в версии игры для Windows Store должны иметь возможность снова использовать текстовый чат для общения друг с другом, если в их учетных записях установлены соответствующие права на общение.
Миссии
- Всплывающее окно "Новая доступная миссия" теперь должно появляться только при появлении новых миссий.
- Задание "Измени ситуацию" в горном заповеднике Новой Англии теперь можно выполнить снова.
- мир
- Вступительный ролик фильма "Самолет в долине Юкон" снова будет работать так, как ожидалось.
- Мы исправили проблему, из-за которой аванпосты "Мемориал Басри" и "Багровый хребет" в долине Юкон не открывались должным образом.
- Дождь больше не будет идти вечно ни в одном заповеднике, если вы покинете Те Авароа во время миссии "Отчет о токсикологии".
- пользовательский интерфейс
- Выбрав сброс положения камеры в настройках оружия, теперь камера будет сброшена должным образом.
- Правильный значок устранителя запаха теперь будет отображаться при выборе его с помощью контроллера.
- Срок действия уведомления о приглашении в игру Apex Connect истек.
- Мы добавили предупреждающее сообщение при изменении привязок клавиш.
- Правильные значки теперь отображаются для приманок при выборе их с помощью контроллера.
- Прокрутка списка многопользовательских соревнований теперь должна быть более плавной с помощью полосы прокрутки.
- Опция переименования трофейного домика больше не отображается случайно в меню трофейных домиков друга
- Кнопки больше не будут выделяться при просмотре меню настроек.
- Если последним посещенным меню был Менеджер трофеев, нажатие клавиши ESC больше не приведет к доступу к инвентарю.
- Описание списка соревнований теперь будет отображаться корректно после прокрутки списка вниз с помощью контроллера.
- Мы исправили проблему навигации при выборе предметов миссии в кодексе при использовании контроллера.
- Текстовое поле для переименования снаряжения теперь можно сфокусировать при использовании контроллера.
- Мы исправили проблемы с масштабированием шрифта в столбце "Тип меха" в менеджере трофеев.
- Исправлены линии выделения при проверке нескольких трофеев.
- Мы устранили проблему, из-за которой игроки могли оставить собаку не в том питомнике.
- Кнопка "Купить дополнение" больше не перекрывается с описаниями заповедников на других языках, кроме английского.
- Теперь должно быть проще перемещаться по экранам лицензионного соглашения и Политики конфиденциальности.
- Мы исправили проблему с локализацией на португальском языке, из-за которой кнопки контроллера перекрывались с текстовой подсказкой меню Trophy Lodge.
- Игроки больше не должны застревать в меню Apex, если они переключаются с контроллера на мышь и клавиатуру во время навигации по Политике конфиденциальности.
- Мы устранили проблему с выделением предметов при перемещении по меню инвентаря с помощью контроллера.
- Мы исправили проблему, из-за которой уведомления APEX friend не появлялись автоматически.
Графика
- Мы исправили проблему с рендерингом, из-за которой животные, размещенные в качестве мультитрофа, исчезали из поля зрения на краю камеры.
- Подергивания деревьев в горном заповеднике Новой Англии при установке подставки для деревьев больше нет.
- Модели оружия, показанные в меню магазина и хранения, должны быть возвращены к соответствующему высокому уровню детализации.
Искусство
- Животное на экране сбора урожая больше не будет медленно уменьшаться при вращении.
- Примечание разработчика: Милая, кто уменьшил мой трофей???
Анимация
- У собаки должно быть меньше шансов неестественно повернуть голову, глядя на игрока
- Ретривер научился правильно закрывать пасть при извлечении стрел.
- Теперь использование электронного устройства Quist Red Pro должно проходить более плавно.
- Неизрасходованные патроны больше не должны таинственным образом появляться в винтовках калибра .270 во время досылания и перезарядки.
- Исправлена анимация бездействия при использовании пистолетов в мультиплеере.
- Мы исправили анимацию, когда игроки переключаются между биноклями и дальномерами в многопользовательской игре.
- Оружие больше не будет исчезать при вложении в кобуру и замене на другое.
- Мы обновили анимацию слепого макета для многопользовательской игры, поэтому персонаж должен выглядеть корректно при его использовании.
- Курок револьвера 44-го калибра теперь правильно отводится назад при стрельбе от бедра.
- Мы исправили анимацию руки при автоматической ходьбе с электронным вызывающим устройством.
- В мультиплеере теперь вы можете видеть боеприпасы в анимации перезарядки, когда другие игроки перезаряжают свое оружие.
- Мы исправили анимацию перезарядки .44 Moradi при использовании перка Lightning Hands 2 и 3.
- Мы исправили анимацию убирания электронного абонента в кобуру в мультиплеере.
- Мы устранили проблему с отсутствующей анимацией при перезарядке и переключении положения лежа с помощью Tsurugi LRR.
- Пальцы больше не должны защелкиваться при использовании Moradi Model 1894 в разных положениях.
- Руки больше не должны защелкиваться при использовании арбалета в положении лежа в мультиплеере.
- Мы исправили анимацию покачивания головой при прицеливании со штатива в мультиплеере.
- Мы устранили проблему с анимацией при прицеливании из длинного лука и перемещении на корточках в мультиплеере.
- Мы исправили анимацию руки при вставании из положения лежа с экипированным напарником в мультиплеере.
- Мы исправили анимацию перезарядки для Olsson Model 23 .308 и Malmer 7MM Magnum, когда у игрока есть 2 или 3 ранга перка "Осветительные стрелки".
- Стрелки теперь должны быть видны другим игрокам в мультиплеере.
- Рычаг Coachmate .45-70 теперь имеет правильную анимацию при стрельбе из него с активированным преимуществом мышечной памяти.
- Револьвер Mangiafico больше не исчезает после стрельбы от бедра.
- Лабрадор теперь будет воспроизводить анимацию воя, когда идет дождь.
- Мы исправили проблему с анимацией, из-за которой оружие оставалось в земле, если игрок целился лежа, а затем вставал.
- Мы исправили движение головы персонажа при прицеливании со штатива в мультиплеере.
- Мы исправили анимацию снятия кобуры для многопользовательской игры Rolleston Revolver.
- Стрелки теперь синхронизированы с рукой при оттягивании тетивы в многопользовательской игре.
- Персонаж будет продолжать смотреть вперед, прицеливаясь и стреляя из Davani в многопользовательской игре.
- Мы исправили анимацию в мультиплеере, из-за которой движение головы персонажа при прицеливании и переключении позиций, из положения стоя в положение лежа и обратно, было некорректным.
- Изменение прицела лука во время прицеливания больше не приводит к сбросу тетивы.
Аудио
- Звук хлопанья крыльев гуся был переработан.
- Примечание разработчика: Теперь он должен быть мягче и лучше выцветать на расстоянии.
- Мы исправили искажение SFX при выборе вкладки Камуфляж в настройках оружия.
- Изогнутый лук Stenberg Modern Takedown Recurve теперь воспроизводит правильный звук при надевании / вынимании его из кобуры в мультиплеере.
- Сигнал бедствия оленя, используемый для вызова медведей гризли в электронном вызывающем устройстве, теперь является реальным сигналом бедствия.
- Исправлены некоторые проблемы со звуковыми эффектами флага на аванпостах.
- Качание шины в Миссисипи больше не будет звучать “металлически” при нажатии.
- Электронный вызывающий абонент теперь будет воспроизводить звук, соответствующий горным львам.
Удачной охоты!
Да. Но если я скажу по каким - меня опять забанят.
Беглым взглядом по превью показалось, что крокодил всем этим вооружен
свечение как будто даже из земли прет