В симуляторе охоты theHunter: Call of the Wild появится лабрадор-ретривер в конце ноября

Expansive Worlds, творческое подразделение Avalanche Studios Group, сегодня анонсировало дополнение Labrador Retriever для theHunter: Call of the Wild. Этот милый, умный и очень отзывчивый щенок появится на ПК и консолях 28 ноября. Новый лучший друг и верный партнер по охоте, лабрадор-ретривер — умный и универсальный компаньон, который дает игрокам возможность охотиться по-новому эффективно.

Особенности DLC: