В симуляторе охоты theHunter: Call of the Wild появится лабрадор-ретривер в конце ноября

Expansive Worlds, творческое подразделение Avalanche Studios Group, сегодня анонсировало дополнение Labrador Retriever для theHunter: Call of the Wild. Этот милый, умный и очень отзывчивый щенок появится на ПК и консолях 28 ноября. Новый лучший друг и верный партнер по охоте, лабрадор-ретривер — умный и универсальный компаньон, который дает игрокам возможность охотиться по-новому эффективно.
Особенности DLC:
- Новый способ играть и исследовать theHunter: Call of the Wild с возможностью извлечения. Неутомимо служа игрокам, Лаборатория по команде будет собирать урожай на суше или в воде и быстро возвращать его обратно.
- Возможность укрепить связь между охотником и лабораторией, лаская, угощая лакомствами или играя. Повысьте эффективность, часто охотясь вместе, а когда придет время возвращаться в домик, ожидайте, что лабрадор тоже будет там, радостно виляя хвостом.
- Настраиваемые собаки с собственным именем, вариацией шубы и чертами, соответствующими каждому стилю охоты. Добавляйте в список несколько собак для ротации на каждой новой охоте. Имея щенков мужского и женского пола, а также семь уникальных вариантов меховых шуб, игроки смогут персонализировать своего нового компаньона, чтобы тот почувствовал себя своим.
и наф он нужен?