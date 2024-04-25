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Hunter x Hunter: Nen x Impact 2024 г.
Экшен, Файтинг, Аниме
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Представлен первый геймплей файтинга Hunter x Hunter: Nen x Impact

butcher69
Новости

Японская киберспортивная организация CAG Osaka поделилась 13-минутным геймплейным роликом игры Hunter x Hunter: Nen x Impact в преддверии дебюта игры на EVO Japan 2024 в эти выходные.

На этих кадрах можно впервые увидеть файтинг, разработанный компанией Eighting, в действии. Среди играбельных персонажей в демо-версии - Нетеро, Хисока, Леорио, Курапика, Гон и Киллуа.

Hunter x Hunter: Nen x Impact будет доступна для PlayStation 5, Switch и PC через Steam. Дата выхода пока не объявлена.

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3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
UnrealisticGeoffrey

Ну хоть не очередной рескин ультимейт шторма.

0
Vojov

Да даже рескин был бы намного круче. Система 3 на 3...ну такое.

0
N1XexezZz

Ахаххахахаха КАЛ

0