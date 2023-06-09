Геймплейные кадры и подробности Hyper Light Breaker ©

Hyper Light Breaker, приключенческая игра во вселенной, созданной для тепло принятой игры Hyper Light Drifter, выйдет в ранний доступ в Steam. Хотя конкретная дата релиза остается неизвестной, разработчики из Heart Machine сообщили, что мы увидим их творение в конце этого года.



Новость была обнародована на Дне разработчиков, во время которого мы смогли увидеть свежие кадры игрового процесса и услышать комментарии креативного директора Алекса Престона о проекте.