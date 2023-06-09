Геймплейные кадры и подробности Hyper Light Breaker

Hyper Light Breaker, приключенческая игра во вселенной, созданной для тепло принятой игры Hyper Light Drifter, выйдет в ранний доступ в Steam. Хотя конкретная дата релиза остается неизвестной, разработчики из Heart Machine сообщили, что мы увидим их творение в конце этого года.
Новость была обнародована на Дне разработчиков, во время которого мы смогли увидеть свежие кадры игрового процесса и услышать комментарии креативного директора Алекса Престона о проекте.
- В Hyper Light Breaker игрок попадет во вселенную, сочетающую в себе элементы фэнтези и научной фантастики.
- События будут происходить в стране Overgrowth, где правит деспотичный Король Бездны.
- Во время игрового процесса мы будем играть за персонажа, который решил взять на себя рискованную задачу по свержению этого тирана.
- Игровые миры будут процедурно генерироваться, и каждый из них можно будет посетить только один раз.
- Игра будет обогащена возможностью бегать по стенам или наличием футуристического скейтборда и дельтаплана, которые позволят быстрее преодолевать большие расстояния.
- Игра предложит уникальную эстетику и атмосферный саундтрек.
Выглядит супер, конечно видно что вдохновлялись зельдой, но кто сказал что это плохо.