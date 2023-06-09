Hyper Light Breaker Осень 2023
4.6 8 оценок

Геймплейные кадры и подробности Hyper Light Breaker

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Procy_on
Новости

Hyper Light Breaker, приключенческая игра во вселенной, созданной для тепло принятой игры Hyper Light Drifter, выйдет в ранний доступ в Steam. Хотя конкретная дата релиза остается неизвестной, разработчики из Heart Machine сообщили, что мы увидим их творение в конце этого года.

Новость была обнародована на Дне разработчиков, во время которого мы смогли увидеть свежие кадры игрового процесса и услышать комментарии креативного директора Алекса Престона о проекте.

  • В Hyper Light Breaker игрок попадет во вселенную, сочетающую в себе элементы фэнтези и научной фантастики.
  • События будут происходить в стране Overgrowth, где правит деспотичный Король Бездны.
  • Во время игрового процесса мы будем играть за персонажа, который решил взять на себя рискованную задачу по свержению этого тирана.
  • Игровые миры будут процедурно генерироваться, и каждый из них можно будет посетить только один раз.
  • Игра будет обогащена возможностью бегать по стенам или наличием футуристического скейтборда и дельтаплана, которые позволят быстрее преодолевать большие расстояния.
  • Игра предложит уникальную эстетику и атмосферный саундтрек.
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Комментарии: 1
Ваш комментарий
GorthaurCruel

Выглядит супер, конечно видно что вдохновлялись зельдой, но кто сказал что это плохо.

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