Hyper Light Breaker Осень 2023
4.8 6 оценок

Новый геймплейный ролик Hyper Light Breaker демонстрирует мини-босса

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butcher69
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Появились новые кадры из предстоящей научно-фантастической rogue-lite игры Hyper Light Breaker. В геймплейных кадрах Hyper Light Breaker показан "Последний мастер", мини-босс, с которым игроки могут столкнуться в открытом мире игры.

В видеоролике мы видим некоторые приемы "Последнего мастера" и немного предыстории о том, как она попала в мир Hyper Light Breaker.

Hyper Light Breaker - это игра в жанре rogue-lite с открытым миром, сочетающая в себе красочные научно-фантастические элементы и стремительный бой от третьего лица.

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