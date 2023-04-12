Новый геймплейный ролик Hyper Light Breaker демонстрирует мини-босса ©

Появились новые кадры из предстоящей научно-фантастической rogue-lite игры Hyper Light Breaker. В геймплейных кадрах Hyper Light Breaker показан "Последний мастер", мини-босс, с которым игроки могут столкнуться в открытом мире игры.

В видеоролике мы видим некоторые приемы "Последнего мастера" и немного предыстории о том, как она попала в мир Hyper Light Breaker.

Hyper Light Breaker - это игра в жанре rogue-lite с открытым миром, сочетающая в себе красочные научно-фантастические элементы и стремительный бой от третьего лица.