Бывший разработчик Hytale: "Проект погубило внутреннее руководство, а не Riot Games"

Недавняя отмена долгожданной песочницы Hytale, разрабатываемой студией Hypixel, потрясла игровое сообщество. И теперь в сети появляются первые откровения от бывших сотрудников, проливающие свет на истинные причины краха амбициозного проекта.

По словам бывшего сотрудника Hypixel Studios, скрывающегося под ником DevSlashNull, вина за остановку разработки полностью лежит на внутреннем менеджменте студии, а не на Riot Games, которой принадлежала Hypixel. В своем посте на X (ранее Twitter) разработчик заявил, что всё пошло наперекосяк после смены руководства, которое, по его словам, сочло исходную команду «некомпетентной».

«Что может пойти не так, когда нанимаешь новых руководителей, считающих оригинальную команду бесполезной?» — написал DevSlashNull.



«Проект начинает ходить по кругу, пока не умирает.»

Он подчеркнул, что Riot Games в данной ситуации не виновата и, напротив, проявляла понимание и доверие к команде:

«Riot была абсолютным удовольствием в работе — от сотрудников до руководителей. Они понимают, насколько важно давать командам свободу действий.»

DevSlashNull отметил, что одна из версий Hytale, собранная на старом движке, уже имела рабочую сборку, и её тестирование приносило команде немало удовольствия. По его словам, эта версия была «весёлой и многообещающей», с активными PvP-сессиями и большим потенциалом.

Напомним, Hytale с момента анонса в 2018 году позиционировалась как наследник Minecraft с элементами RPG, процедурной генерацией мира и богатым инструментарием для моддинга. Однако спустя годы разработки проект так и не добрался до релиза, а в июне 2025 года стало известно, что студия Hypixel Studios закрывается.

Многие фанаты выражают разочарование, считая, что Hytale могла бы занять уникальную нишу на рынке. В то же время признания бывших разработчиков лишь подливают масла в огонь, указывая на внутренние конфликты как на главную причину гибели перспективной игры.