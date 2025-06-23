Разработку амбициозной RPG-песочницы Hytale официально прекратили

Студия Hypixel Studios объявила о прекращении разработки ожидаемой ролевой песочницы Hytale и о начале процесса закрытия самой студии в ближайшие месяцы. Эту новость сообщил глава студии, известный под псевдонимом Noxy, в обращении к сообществу.
По его словам, после многих лет разработки стало очевидно, что команда не сможет реализовать проект на том уровне, который обещала игрокам и который соответствовал бы собственным амбициям. Разработка игры, которую многие считали потенциальным конкурентом Minecraft, началась еще в 2015 году. В 2018 году состоялся громкий анонс, трейлер которого собрал десятки миллионов просмотров и породил огромные ожидания в игровом сообществе.
Несмотря на присоединение к Riot Games в 2020 году и последующие попытки перезапустить разработку, включая серьезную переработку игрового движка, проект столкнулся с непреодолимыми трудностями. Технические цели усложнялись, а планка качества постоянно росла, в то время как разработка продвигалась недостаточно быстро.
Команда рассматривала различные варианты, включая сокращение масштабов игры или очередной перенос сроков, но пришла к выводу, что любой из этих путей стал бы компромиссом и не привел бы к созданию той игры, которую заслуживали фанаты. Это решение было названо болезненным, но необходимым.
Представители студии подчеркнули, что прекращение разработки Hytale и закрытие Hypixel Studios не затронет работу популярного сервера Hypixel в Minecraft, который продолжит функционировать в обычном режиме.
Поделом.
Писец, а ведь выглядела очень крутоЮ, вот что значит не было единого виденья
Лить слёзы крокодиловы причин не вижу. Судя по трейлерам, игра выглядела так себе. Игровая индустрия ничего не потеряла. Жалко только, что все эти годы деньги в пустую тратились, получается. И на самом деле я не понимаю, почему разработчики сразу не сокращают размеры проекта, когда понимают, что не в состоянии реализовать всё задуманное... Вовремя упростили бы игру и тогда не пришлось бы закрываться. А так... деньги потратили, а игры нет.