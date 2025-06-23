Разработку амбициозной RPG-песочницы Hytale официально прекратили

Студия Hypixel Studios объявила о прекращении разработки ожидаемой ролевой песочницы Hytale и о начале процесса закрытия самой студии в ближайшие месяцы. Эту новость сообщил глава студии, известный под псевдонимом Noxy, в обращении к сообществу.

По его словам, после многих лет разработки стало очевидно, что команда не сможет реализовать проект на том уровне, который обещала игрокам и который соответствовал бы собственным амбициям. Разработка игры, которую многие считали потенциальным конкурентом Minecraft, началась еще в 2015 году. В 2018 году состоялся громкий анонс, трейлер которого собрал десятки миллионов просмотров и породил огромные ожидания в игровом сообществе.

Несмотря на присоединение к Riot Games в 2020 году и последующие попытки перезапустить разработку, включая серьезную переработку игрового движка, проект столкнулся с непреодолимыми трудностями. Технические цели усложнялись, а планка качества постоянно росла, в то время как разработка продвигалась недостаточно быстро.

Команда рассматривала различные варианты, включая сокращение масштабов игры или очередной перенос сроков, но пришла к выводу, что любой из этих путей стал бы компромиссом и не привел бы к созданию той игры, которую заслуживали фанаты. Это решение было названо болезненным, но необходимым.

Представители студии подчеркнули, что прекращение разработки Hytale и закрытие Hypixel Studios не затронет работу популярного сервера Hypixel в Minecraft, который продолжит функционировать в обычном режиме.