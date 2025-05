Британская студия представила мрачный триллер I Am Ripper

Британская студия White Paper Games, ранее отметившаяся такими проектами, как Ether One, The Occupation и Dahlia View, представила свою новую разработку — мрачный триллер I Am Ripper. Действие игры разворачивается в Великобритании конца 1980-х годов, на фоне экономического кризиса и социальной нестабильности.

Сюжет переносит игроков в 1988 год, в небольшой портовый город на северо-западе Англии. Город сотрясает серия жестоких убийств, и вскоре становится ясно — за ними стоит один человек. Игрокам предстоит вести расследование, принимать сложные моральные решения и оказывать влияние на судьбы окружающих.

Ключевые особенности I Am Ripper включают нелинейное повествование с разветвлённой системой выборов, проработанный сценарий и высокую интерактивность. Одной из геймплейных механик станет, к примеру, разрезание швов — это подчёркивает внимание к деталям и погружение в атмосферу.

Игра выйдет на ПК в Steam, Epic Games Store и GOG. Дата релиза пока не объявлена.