I Expect You to Die 3: Cog in the Machine появится в Meta Quest в конце этого месяца, PCVR в сентябре ©

Schell Games объявила, что I Expect You To Die 3: Cog In The Machine выйдет для Meta Quest 2 и Meta Quest Pro 17 августа 2023 года, а для SteamVR — 28 сентября 2023 года.

Schell Games также представила трейлер смешанной реальности, давая игрокам представление о том, как игра погрузит их в мир сложных головоломок и захватывающего шпионажа с небольшим количеством веселья, добавленным в завершение этого веселого приключения.

В I Expect You To Die 3 игроки должны перехитрить своего самого хитрого противника в этой серии головоломок в виртуальной реальности на шпионскую тематику. Игроки будут проходить совершенно новые миссии, владеть сложными гаджетами, посещать насыщенные событиями места, взаимодействовать с роботами, использовать силу телекинеза и носить нестандартную одежду, когда они снова погружаются в мир шпионажа.

Ваши навыки и выживаемость делают вас одним из наших самых способных агентов, и вы появились вовремя. У Зоракиса, нашего заклятого врага, есть кое-что новое в рукаве, и мы опасаемся ужасных последствий, если не остановим его дьявольские планы. Мы рассчитываем на то, что вы бросите ключ в любое назревающее зло. В этой виртуальной головоломке с побегом из комнаты вам нужно защитить Агентство и мир, каким мы его знаем, не теряя рассудка… или жизни!

Триквел полон классического веселья «Я ожидаю, что ты умрешь». От дерзких шуток до множества невероятных решений головоломок, игроки, знакомые и новички во франшизе, получат удовольствие от тактических задач в тандеме с беззаботным юмором.