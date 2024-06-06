Фанаты Hotline Miami обсуждают таинственный спин-офф

Последние несколько дней на Reddit фанаты игры Hotline Miami обсуждают таинственную игру, которая вероятно является спин-оффом Hotline Miami. Причиной обсуждения послужили посты с постерами в социальных сетях Erick Scarecrow, известного создателя фигурок, в том числе фигурок по Hotline Miami.

Вначале он опубликовал листок с надписями относящимися к Hotline Miami, заявив что: “Вселенная сотрудничества между ним и Hotline Miami будет расширяться”. Затем опубликовал постер с надписью "Dusted". Наконец, узнаваемый арт с надписью Samurai J был опубликован день назад.

Сообщество на Reddit долго спорило по поводу природы рисунка постера "Dusted" и предположило, что это рисунок, сделанный нейросетью. Позже Erick Scarecrow объяснил, что этот рисунок был основан на персонаже Dusted и создан в соавторстве с Devolver Digital много лет назад.



Аккаунт компании Esctoy еще 20 мая опубликовал арт с надписями Samurai J HLM, но ссылки под постом ведут в магазин компании. Вероятно, новый проект будет игрой и получит название Samurai J. Сообщение гласит:

Вот еще кое-что. Представьте себе

Посмотреть постер можно под спойлером. Вполне возможно, по Hotline Miami будет анонсировано сразу несколько проектов и все они связаны с Erick Scarecrow. Например, игра и серия фигурок по ней