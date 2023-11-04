Кооперативная песочница Ikonei Island получила новый трейлер в преддверии выхода полной версии 9 ноября

Jetpack Collective и Snowcastle Games выпустили новое видео с комментариями разработчиков, в котором подробно рассматриваются особенности многопользовательской игры Ikonei Island: An Earthlock Adventure, которая обещает быть гостеприимной и совместной игрой, расширяющей вселенную Earthlock. Игра предлагает игрокам присоединиться к друзьям, чтобы построить кусочек рая и отправиться в незабываемое приключение. В видеоролике демонстрируется совместный игровой процесс, где магия сотрудничества является ключевым элементом, побуждающим игроков вместе исследовать захватывающий мир.

Центральное место в Ikonei Island занимает кооперативный режим. С запуском Ikonei Island: Friends’ Pass в Steam в прошлом месяце разработчик гарантирует, что друзья игроков смогут присоединиться к приключению, даже не купив полную версию игры, что также служит демонстрацией, чтобы научиться играть. И на этом новости не заканчиваются: после первого запуска планируется выпустить сезонные обновления и новый контент, обещая дальнейшее расширение возможностей игры.

Ikonei Island: An Earthlock Adventure развивает успех ролевых игр Earthlock , перенося богатый волшебный мир франшизы на новую территорию. Действие игры разворачивается на необитаемом острове. Перед игроками стоит задача исследовать разнообразный и интригующий ландшафт, собирая ресурсы для разведения и дружбы с дикой природой, чтобы использовать свои уникальные способности для продвижения в новые районы острова.

Им предстоит обнаружить древние руины ушедшей цивилизации, разобраться с жаждущими сокровищ пиратами и открыть ряд различных биомов, от ледяных гор и сухих пустынь до густых джунглей и влажных болот, раскрывая секреты, которые хранит остров. предлагать.

Кроме того, в Ikonei Island: An Earthlock Adventure у игроков также будет возможность создать уникальный остров и настраиваемую деревню, которая будет служить базой для операций и жизнеспособными уникальными предметами, что позволит им настроить остров по своему вкусу.

Ikonei Island: An Earthlock Adventure выйдет 9 ноября на ПК в Steam, а выпуск консольных версий отложен. Версия для PlayStation выйдет 23 ноября, а версия для Xbox запланирована на 8 февраля 2024 года. Версия для Nintendo Switch пока не имеет подтвержденной даты.