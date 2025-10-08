ЧАТ ИГРЫ
ILL 2028 г.
Экшен, Адвенчура, Ужасы, Инди, От первого лица
8.4 299 оценок

Разработчики ILL поделились секретами создания мрачного мира хоррора

Gutsz Gutsz

Студия Clout Games представила первый выпуск дневников разработчиков ILL, посвящённый художественной и архитектурной проработке игры. В публикации команда рассказала, как создаёт ощущение живого и одновременно давящего мира, в котором игрок будет чувствовать себя чужаком среди гигантских конструкций и гулких пустот.

События ILL разворачиваются в огромном изолированном исследовательском форте, где технологии и кошмары переплетаются. Его «сердце» — гигантская турбинная установка, обеспечивающая энергией весь комплекс и одновременно являющаяся важным элементом игрового процесса. Игрокам предстоит взаимодействовать с ней напрямую, запуская механизмы и сталкиваясь с последствиями своих действий.

+ ещё 1 картинка

Разработчики отмечают, что при создании подобных локаций вдохновлялись реальной инженерной архитектурой, включая турбинные системы и оффшорные платформы конца 1980-х. Это позволило сделать окружение не просто визуально эффектным, но и правдоподобным с точки зрения технической логики.

В основе визуального стиля лежат брутализм и конструктивизм — массивные бетонные конструкции, металлические перекрытия и суровая индустриальная эстетика. По словам художников, одной из ключевых задач было вызвать чувство страха не в узких коридорах, а в огромных пространствах, где игрок ощущает собственную незначительность перед масштабом сооружений.

Центральный элемент — газовая турбина, выполненная с инженерной точностью. Она не просто декорация: игрок должен будет приводить её в действие, решать головоломки и управлять системами, рискуя запустить цепную реакцию. Турбина объединяет технический реализм и атмосферу неотвратимой угрозы — своего рода символ индустриального ужаса, ожившего в недрах исследовательского комплекса.

Освещение стало одной из самых сложных задач для команды. В таких масштабных залах невозможно использовать прямое освещение, поэтому художники сделали ставку на контраст между тусклыми лампами и густыми тенями, где фонари игрока никогда не освещают всё пространство. В результате каждая сцена пропитана ощущением тревожного безмолвия — тьма будто живёт собственной жизнью.

Разработчики подчёркивают, что цель ILL — не шокировать, а создать чувство ужаса через атмосферу, где страх рождается из неизвестности и тишины. Ведь в этом мире не всё — плод воображения: ужасные Абберации могут поджидать за каждым поворотом.

ILL выйдет на PC, Xbox Series X|S и PlayStation 5, однако точная дата релиза пока не объявлена.

Комментарии:  4
ilya178G

У нас будут внуки когда они закончат свою игру

5
Сонный Джо

Когда там предзаказ?

North235

Какой там предзаказ? Они только что перешли к стадии полноценной разработки. Года два ещё, как минимум.

1
lol loool

еще одна игра скоро.😅