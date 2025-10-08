Разработчики ILL поделились секретами создания мрачного мира хоррора

Студия Clout Games представила первый выпуск дневников разработчиков ILL, посвящённый художественной и архитектурной проработке игры. В публикации команда рассказала, как создаёт ощущение живого и одновременно давящего мира, в котором игрок будет чувствовать себя чужаком среди гигантских конструкций и гулких пустот.

События ILL разворачиваются в огромном изолированном исследовательском форте, где технологии и кошмары переплетаются. Его «сердце» — гигантская турбинная установка, обеспечивающая энергией весь комплекс и одновременно являющаяся важным элементом игрового процесса. Игрокам предстоит взаимодействовать с ней напрямую, запуская механизмы и сталкиваясь с последствиями своих действий.

Разработчики отмечают, что при создании подобных локаций вдохновлялись реальной инженерной архитектурой, включая турбинные системы и оффшорные платформы конца 1980-х. Это позволило сделать окружение не просто визуально эффектным, но и правдоподобным с точки зрения технической логики.

В основе визуального стиля лежат брутализм и конструктивизм — массивные бетонные конструкции, металлические перекрытия и суровая индустриальная эстетика. По словам художников, одной из ключевых задач было вызвать чувство страха не в узких коридорах, а в огромных пространствах, где игрок ощущает собственную незначительность перед масштабом сооружений.

Центральный элемент — газовая турбина, выполненная с инженерной точностью. Она не просто декорация: игрок должен будет приводить её в действие, решать головоломки и управлять системами, рискуя запустить цепную реакцию. Турбина объединяет технический реализм и атмосферу неотвратимой угрозы — своего рода символ индустриального ужаса, ожившего в недрах исследовательского комплекса.

Освещение стало одной из самых сложных задач для команды. В таких масштабных залах невозможно использовать прямое освещение, поэтому художники сделали ставку на контраст между тусклыми лампами и густыми тенями, где фонари игрока никогда не освещают всё пространство. В результате каждая сцена пропитана ощущением тревожного безмолвия — тьма будто живёт собственной жизнью.

Разработчики подчёркивают, что цель ILL — не шокировать, а создать чувство ужаса через атмосферу, где страх рождается из неизвестности и тишины. Ведь в этом мире не всё — плод воображения: ужасные Абберации могут поджидать за каждым поворотом.

ILL выйдет на PC, Xbox Series X|S и PlayStation 5, однако точная дата релиза пока не объявлена.