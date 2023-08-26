Для Immortals of Aveum вышел первый патч, улучшающий производительность

Ascendant Studios выпустила "патч 1" для Immortals of Aveum и согласно списку изменений, это обновление содержит ряд исправлений и может немного повысить производительность. Вот полные примечания:
Общие исправления
- Исправлены неработающие визуальные эффекты воды, включая отражения и визуальные эффекты при стоянии и стрельбе в воде
- Обеспечена защита от сбоев и блокировки прогресса
- Исправлена проблема с точкой взаимодействия на Селко
- Исправлена проблема, из-за которой игроки не могли добраться до Фейна Алакрити
- Улучшена производительность, включая области, где присутствует разложение в мире
ПК
- Улучшен экран компиляции шейдеров
Что-то ещё ни одна из игр вышедших на UE5 не соответствует тому списку величайших обещаний, которые этот движок должен был привнести в индустрию. Разве что у этих игр есть одна общая черта - кое-как они ковыляют на современном железе.