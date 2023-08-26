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Immortals of Aveum 22.08.2023
5.8 93 оценки

Для Immortals of Aveum вышел первый патч, улучшающий производительность

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Procy_on
Новости

Ascendant Studios выпустила "патч 1" для Immortals of Aveum и согласно списку изменений, это обновление содержит ряд исправлений и может немного повысить производительность. Вот полные примечания:

Общие исправления

  • Исправлены неработающие визуальные эффекты воды, включая отражения и визуальные эффекты при стоянии и стрельбе в воде
  • Обеспечена защита от сбоев и блокировки прогресса
  • Исправлена проблема с точкой взаимодействия на Селко
  • Исправлена проблема, из-за которой игроки не могли добраться до Фейна Алакрити
  • Улучшена производительность, включая области, где присутствует разложение в мире

ПК

  • Улучшен экран компиляции шейдеров
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Комментарии: 1
Ваш комментарий
TheNikolay00

Что-то ещё ни одна из игр вышедших на UE5 не соответствует тому списку величайших обещаний, которые этот движок должен был привнести в индустрию. Разве что у этих игр есть одна общая черта - кое-как они ковыляют на современном железе.

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