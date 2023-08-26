Для Immortals of Aveum вышел первый патч, улучшающий производительность

Магический шутер от первого лица, в котором вы погружаетесь в историю Джека, новоиспечённого члена элитного ордена боевых магов. Вам предстоит спасти мир Авеум от гибели, разгадывая его древние тайны и сражаясь с легионами врагов в Вечной войне. Выберите одну из трёх магических сил, освойте более 25 смертоносных заклинаний и станьте легендарным боевым магом.